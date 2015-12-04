ARYAN EAST WEST CLINIC: восточный подход к западному здоровью

ARYAN EAST WEST CLINIC – это уникальная клиника, бутиковая концепция которой не имеет аналогов в мире. Ее создатели соединили основы традиционной медицины Востока и требования к здоровью Запада, в результате чего комплексные подходы к оздоровлению и красоте сочетают современные технологии с древними практиками аюверды и литотерапии. Специалисты высшего класса, профессионалы из Индии, новейшее европейское оборудование и высокие стандарты качества сервиса и услуг — не просто слова, а профессиональное кредо, в котором клиника открывает сердце каждому гостю.

Клиника предлагает услуги в области улучшения, как физического, так и психологического состояния пациента: нормализация обмена веществ, детоксикация, лечение хронической усталости, восстановление баланса организма, реабилитация после травм, похудение, — ARYAN EAST WEST CLINIC предлагает комплексные программы, подобранные индивидуально для каждого пациента. Сертифицированные медицинские аппараты быстро приведут в порядок Ваше тело, а что касается области душевного здоровья, являющегося неотъемлемой частью физического благополучия, то клиника подготовила ряд программ, основанных на восточных практиках, которые доказали свою эффективность столетия назад.

Помимо традиционных «западных» медицинских процедур ARYAN EAST WEST CLINIC предлагает программы восточного традиционного массажа, который станет дополнительным этапом комплексного воздействия в рамках физической реабилитации. Индийский массаж восстановит жизненные силы и напитает энергией, а также излечит многие хронические заболевания. Аюрведический массаж подразумевает снятие напряжения в мышцах, активизацию лимфатического и кровеносного потока. В результате такого многопланового воздействия проходят головные боли, значительно улучшается общее состояние организма, происходит похудение, нормализация обмена веществ, детоксикация, восстановление баланса организма, реабилитация после травм и увеличение выработки эндорфина.

ARYAN EAST WEST CLINIC – единственные, кто работает на натуральной косметике PHARMOS NATUR.

Это уникальная косметика на основе лекарственных растений, представленная на сегодня только в ARYAN EAST WEST CLINIC. SPA-бутик имеет эксклюзивные права на использование косметики данной марки, являясь официальным представителем и дистрибьютором в России и странах СНГ.

В клинике 5 дней в месяц ведёт приём известный доктор – Дивикар Мани Трипати (Diwakar Mani Tripathi).

Доктор Трипати – врач с сорокалетним опытом аювердической практики. Он известен на весь мир как блестящий диагност по пульсу и опытный специалист по панчакарме и изготовлению лечебных препаратов. В своей работе доктор Трипати использует уникальный опыт, полученный от многих поколений своих предков, в сочетании с достижениями современной медицины.

Специалисты ARYAN EAST WEST CLINIC предлагают комбинацию восточных и западных методов лечения, которую можно попробовать под наблюдением доктора Дипу Джона. Доктор Джон получил образование бакалавра аюрведической медицины и хирургии (BAMS) в университете штата Керала (Индия) и много лет практиковал в данной области. При помощи комплексной диагностики доктор Джон ответит на Ваши вопросы, касающиеся не только физического здоровья, но и психологии, расскажет о правильном образе жизни, рационе питания, аюрведических лекарствах и лечебных программах.

Керала (Индия) считается местом, созданным для восстановления душевного равновесия и оздоровления организма. Целебный климат, изобилие лечебных трав и насыщенной влагой сезон дождей – лучшие условия для Аюрведы.

ARYAN EAST WEST CLINIC

Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.44

www.aryan-ewc.ru