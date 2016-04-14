Семейное кафе «Душевная мадам» в Московской области

В апреле в Красногорском районе п/о Отрадное начинающий ресторатор, мама двоих детей Юлиана Заходер воплотила в жизнь свою мечту – открыть семейное кафе. «Душевная мадам» — это не просто кафе, где в приятной атмосфере веселятся дети и отдыхают взрослые, но и место, где предлагается вкусная и качественная кухня.

Основной зал с барной стойкой, высокими потолками в стиле лофт и панорамными окнами рассчитан на 50 человек. Первое, на что гость обращает внимание, едва ступив на порог – белая стена с вдохновляющими цитатами и лёгкие звуки музыки, доносящиеся из колонок винилового проигрывателя. Здесь можно уютно устроиться в глубоких мягких креслах, выбрать один из удобных диванчиков у противоположной стены с кирпичной кладкой или провести время с друзьями, расположившись за одним из квадратных столиков в центре зала. Каждый стол заботливо украшен свежим бутоном красной розы в стеклянном бокале, а по вечерам, когда темнеет и яркий солнечный свет перестаёт освещать кафе, официанты зажигают свечи.

Детская зона с панорамными окнами, длинным столом, книжками, игрушками и стеной для рисования, рассчитана на 20 человек. Но главное украшение детской – большой двухэтажный игровой дом. На первом этаже домика, полностью сделанного из натурального дерева, расположена гостиная, кухня и холл, а на втором – комната отдыха и кинотеатр.

За русско-европейскую кухню и создание авторского стиля в кафе отвечает шеф-повар Эрнест Черниговский, в послужном списке которого работа в таких известных ресторанах как «Дед Пихто», «Рыбка», «Буйабес», «Chester ferry» и «Peshi». Основное меню кафе, в котором представлено более 30 видов блюд, планируют обновлять каждые три месяца в зависимости от сезона. Летом это будут более простые, лёгкие блюда с акцентом на сезонные овощи, свежую зелень, ягоды и фрукты. Большие порции салатов, супов, горячих и вегетарианских блюд, пиццы, пасты и десертов стоят от 120 до 500 рублей, а для их приготовления используются свежие продукты высокого качества.

Особого внимания заслуживают пельменные сеты с различными начинками: из судака с тыквой, шпинатом и пряными специями и из трёх видов мяса. Все сеты подаются с запечённой или томлёной свеклой, специальным бульоном (рыбный/куриный, в зависимости от начинки), тремя соусами и хрустящими тостами.

Любителям лёгких, вкусных и изысканных закусок стоит обратить внимание на популярный салат с тигровыми креветками, авокадо, пшеном киноа и горчично-соевой заправкой «Деюн» и на сочные листья салата с печенью кролика, свекольным парфе и малиновой заправкой.

Гости, предпочитающие начинать обед с горячего супа, по достоинству оценят куриный бульон с перепелиным яйцом и домашней лапшой и томатный суп с подкопчённым сулугуни и ароматными хлебными тостами.

Поклонникам итальянской кухни придутся по вкусу пицца с филе индейки и острой сальсой, пицца с сезонными овощами и соусом из томатов и паста домашнего приготовления в нежном соусе арабьято.

Ценителям рыбы шеф-повар рекомендует заказать паровые рыбные котлетки, которые подают с пюре из моркови и сельдерея и шпинатным соусом. Тем же, кто предпочитает мясо другим блюдам – бургер из говядины с овощами и соусом сальса.

Прекрасным завершением трапезы станет фирменный десерт «Душевная мадам» с бананом, сгущёнкой и лёгким сливочным кремом.

Кроме того, в кафе особое внимание уделяют питанию самых маленьких гостей заведения, и специально для них было разработано отдельное меню. В детском меню можно найти простые, вкусные и полезные блюда – домашние нагетсы с запеченным картофелем, куриная котлетка с картофельным пюре, рыбные палочки с запечённым картофелем.

Винная и барная карта находятся в разработке, но уже сейчас гостям заведения предлагают на выбор четыре сорта пива, включая фирменное разливное пиво собственного приготовления «Душевная мадам» (300 мл – 100 руб./ 500 мл – 150 руб.).

В будние дни с 12:00 до 16:00 предлагается авторский бизнес-ланч (250 руб.), а в скором времени планируют добавить завтраки, возможность заказа кофе to go и бесплатную доставку блюд из меню кафе на дом.

По субботам и воскресеньям в кафе устраивают детские мастер-классы. Примечательно, что программа всегда разная: музыка, кулинария, театр, изготовление свечей. Таким образом, у детей появляется возможность развиваться во многих сферах искусства и реализовывать свой творческий потенциал.

Не забыли здесь и о родителях. По понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 11:00 утра в «Душевной мадам» для мам проходят занятия йогой с тренером. В скором времени планируют устраивать «завтраки с мамами», где можно будет поделиться советами по уходу и воспитанию детей, рассказать о недавно прочитанной книге и просто отдохнуть, выпив чашечку ароматного кофе или чая. А папам будет интересно провести время в кругу семьи за весёлыми настольными играми, во время которых все игроки заряжаются позитивной энергией и получают заряд бодрости на весь день.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 22:00; суббота-воскресенье с 10:00 до 24:00

Средний чек: 1000-1200 рублей

Московская область, Красногорский район, п/о Отрадное, д.29

Тел.: +7 (495) 357-39-30

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