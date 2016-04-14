Показ российского дизайнера Марии Рыбальченко

14.04.2016 • Российская мода • : 2849

12 апреля 2016 г. в ювелирном доме «Эстет» состоялся показ российского дизайнера Марии Рыбальченко в рамках первого дня Международной недели моды Estet Fashion Week.

Название коллекции: «Движение». Основной идеей коллекций Maria Rybalchenko является соединение прошлого, настоящего и будущего, которое прослеживается в конструкции и отделке вещей.

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Ручная вышивка, непревзойденные английские и шотландские шерсть и кашемир, великолепное тончайшее и фактурное французское кружево, итальянские шелка в сочетании с металлическими молниями создают неповторимый женственный образ, который подчеркивает одновременно хрупкость и характер своей героини.

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Украшения бренда Escada предоставлены швейцарско-российской компанией ProTime Distribution.

Обувь и сумки представлена компанией Calipso.

Maria Rybalchenko – дизайнерский бренд, основанный в 2003 году. Известна благодаря изысканному крою и скульптурному силуэту своих моделей класса prêt-à-porter de lux для повседневной жизни и вечерней моды. Бренд является постоянным участником международных выставок: Prêt-à-Porter Paris, Modtissimo, Prom Peru. Любимая марка многих звезд кино и российской эстрады. Дизайнер Мария Рыбальченко — победитель III Всероссийского конкурса профессиональных дизайнеров ТИССУРА Couture.

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2 Responses to Показ российского дизайнера Марии Рыбальченко

  1. Лаура:
    19.10.2016 в 20:39

    Позор вкуса

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  2. Ольга:
    12.07.2016 в 19:27

    Только шито все из дешевых стремных тканей

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