В Москве откроется первый аутлет российских дизайнеров

28 мая 2016 г. в ТРЦ РИО на Дмитровке (Москва, Дмитровское шоссе, 163а) состоится официальное открытие первого московского аутлета российских дизайнеров Russian Fashion Outlet. В проекте приняли участие известные дизайнеры Ксения Князева, Вика Смоляницкая, Наталья Новикова, Лиза Муромская, Марина Рика «La vida rica», Borodulin’s, Sofi Strokatto и Ольга Гринюк.

Основатель и творческий руководитель Russian Fashion Outlet – Екатерина Гостева – молодая мама и успешная бизнес-леди. Ее предыдущий успешный проект – магазин дизайнерской сувенирной продукции, ориентированный на иностранный рынок. В поисках площадки для своего проекта Екатерина намеренно отказалась от люксовых помещений в центре города: ее основная цель — достижение уникальной стоимости при непременном сохранении качества.

Треть ассортимента магазина – вещи молодых, талантливых российских дизайнеров, которым сложно самостоятельно пробиться в столицу, содержать собственный шоу-рум или получить место в торговых точках. Екатерина Гостева планирует стать представителем региональных дизайнеров в Москве и предлагает всем открыто обращаться к ней с вариантами сотрудничества. По мнению Екатерины, если бы не кризис, она бы вряд ли смогла организовать этот бизнес. Это отличный шанс для российских дизайнеров, которым надо воспользоваться.

Чтобы убедиться, что все скидки реальны, их можно проследить через сайты поставщиков. У компании есть эксклюзивное право на предоставление скидок, превышающих цены распродаж на официальном сайте дизайнеров.

В магазине представлены не только старые коллекции, но и новые, скидки на которые достигают 20-30%. Около четверти ассортимента магазина продаются со скидкой в 70% (иногда и в 80%). Такие цены достигаются за счет того, что в продажу поступают образцы эталонов, которые изготавливаются перед массовым пошивом. Также на витрине можно увидеть одиночные модели, которые и вовсе не пошли в массовый тираж, становясь таким образом совершенно уникальными и доступными.

Открытие первого Russian Fashion Outlet состоится 28 мая в ТРЦ «РИО» (Дмитровское шоссе, 163а, 1 этаж возле фонтана). В программе:

14:00 — старт, выступление ведущего;

14:15 — показ моделей под комментарии дизайнеров;

14:50 — «звёздный девичник»: популярные модные блогеры, актрисы, телеведущие за фуршетом обсуждают с посетителями одежду, участвуют в примерках;

15:30 — конкурс на лучший look — победительница получает свой образ в подарок;

До 16:00 — фотосессия и бесплатные консультации стилистов.

RUSSIAN FASHION OUTLET

www.facebook.com/russianfashionoutlet/

www.instagram.com/rusfashionoutlet/

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