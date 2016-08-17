Бренд ТВОЕ и Евгения Гапчинская представили коллекцию детской одежды

Бренд одежды ТВОЕ совместно с художницей Евгенией Гапчинской выпустили новую лимитированную коллекцию детской одежды, в которую вошли сорочки, пижамы, футболки и свитшоты с милыми принтами.

Коллекция от ТВОЕ и Евгении Гапчинской – это комфортный, свободный крой, приятная расцветка и авторские принты от талантливой художницы, чьи работы выставляются в лучших галереях по всему миру. Отличительной чертой ее моделей являются милые принты с изображением маленьких девочек и забавные подписи на русском языке. Цветовая гамма коллекций выполнена в девичьих оттенках от нежно-розового до бирюзового.

Бренд одежды ТВОЕ и Евгения Гапчинская плодотворно сотрудничают не первый год, выпустив уже несколько капсульных коллекций для девушек. На этот раз они решили порадовать маленьких представительниц слабого пола и выпустить детские модели домашней одежды с трогательными принтами.

Евгения Гапчинская – украинская художница, известная всему миру своими удивительными картинами с ангелочками. Сюжетных линий картин великое множество: начиная от капризных девочек, нарисованных в стиле Марии-Антуанетты, и заканчивая детьми, занимающимися йогой.

Детские модели ТВОЕ+Евгения Гапчинская уже появились в продаже, ассортимент обновляется каждые две недели. Новую коллекцию можно приобрести во всех магазинах сети и на официальном сайте бренда.

tvoe.ru

vk.com/tvoe

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