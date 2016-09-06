MAX&Co. представляет новое поколение стеганых курток

06.09.2016 • Шопинг • : 488

На осень/зиму сезона 2016 года MAX&Co. предлагает новаторский подход к стеганой куртке, воплощенный в его новой коллекции Knitpad.

Knitpad, сочетающая итальянский дизайн и перспективную японскую текстильную технологию – это ультрасовременная стеганая ткань из шерстяной смески, изготовляемая путем единого процесса вязания и выстегивания. Затем детали обрабатываются вручную.

MaxCo_Knitpad

В итоге получилось новое поколение теплых и удобных стеганых курток, сочетающих удобство любимого свитшота с остромодным стилем броских пальто. Носить эти куртки очень удобно; и удобство это сравнимо разве что с их универсальностью – это настоящие «рабочие лошадки» гардероба. Простые силуэты – куртки отличаются четкими линиями, без излишнего украшательства, доходят до середины бедра и имеют спортивный капюшон на молнии – позволяют делать их двусторонними. Поэтому облик каждой из курток, в дизайне которых используются цветовые блоки и яркие жаккардовые узоры, такие, как графичные одноцветные полосы или «гусиная лапка», легко изменить в зависимости от настроения женщины, которая ее носит.

Коллекция Knitpad появится в магазинах MAX&Co. и онлайн с сентября 2016 года.

www.maxandco.com

Тэги: , ,

2 Responses to MAX&Co. представляет новое поколение стеганых курток

  1. Modnitsa:
    08.09.2016 в 08:24

    На сайте марки есть раздел «Найти магазин»: http://world.maxandco.com/store-finder, выберите страну и город, чтобы узнать адреса магазинов.

    Ответить
  2. нина:
    07.09.2016 в 21:09

    где можно купить такие куртки в Украине или в интернет магазине,а может даже заказать с уважением Нина.Мой эмеил обозначен ответьте пожалуйста.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest