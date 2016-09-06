MAX&Co. представляет новое поколение стеганых курток

На осень/зиму сезона 2016 года MAX&Co. предлагает новаторский подход к стеганой куртке, воплощенный в его новой коллекции Knitpad.

Knitpad, сочетающая итальянский дизайн и перспективную японскую текстильную технологию – это ультрасовременная стеганая ткань из шерстяной смески, изготовляемая путем единого процесса вязания и выстегивания. Затем детали обрабатываются вручную.

В итоге получилось новое поколение теплых и удобных стеганых курток, сочетающих удобство любимого свитшота с остромодным стилем броских пальто. Носить эти куртки очень удобно; и удобство это сравнимо разве что с их универсальностью – это настоящие «рабочие лошадки» гардероба. Простые силуэты – куртки отличаются четкими линиями, без излишнего украшательства, доходят до середины бедра и имеют спортивный капюшон на молнии – позволяют делать их двусторонними. Поэтому облик каждой из курток, в дизайне которых используются цветовые блоки и яркие жаккардовые узоры, такие, как графичные одноцветные полосы или «гусиная лапка», легко изменить в зависимости от настроения женщины, которая ее носит.

Коллекция Knitpad появится в магазинах MAX&Co. и онлайн с сентября 2016 года.

www.maxandco.com

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