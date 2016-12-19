Ювелирные часы Rolex Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster

Швейцарская мануфактура Rolex представляет новые ювелирные часы Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster в корпусе диаметром 34 или 39 мм из белого золота 750-й пробы с бриллиантами и запатентованным пятирядным браслетом Pearlmaster.
По традиции часы оснащены устойчивым к появлению царапин сапфировым стеклом с линзой на отметке «3 часа» для лучшего прочтения даты. Новые часы прошли сертификацию на присвоение статуса «Cверхточного хронометра Rolex», критерии которого были пересмотрены мануфактурой в 2015 году. Этот уникальный статус свидетельствует о том, что часы успешно выдержали комплекс испытаний, проводимых компанией Rolex в собственных лабораториях на основе специально разработанных критериев, более строгих по сравнению с общепринятыми стандартами хронометрической точности.
Модель Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 – 1553 бриллианта: 32 по ободку, 1066 по браслету и ушкам, 455 по циферблату.
Модель Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 39 – 1617 бриллиантов: 36 по ободку, 868 по браслету и ушкам, 713 по циферблату.
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