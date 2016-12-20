Большой sale во всех магазинах Banana Republic

С 20 декабря 2016 г. и до конца новогодних праздников всемирно известный американский бренд одежды и аксессуаров, сосредоточенный на современной интерпретации неизменной классики, Banana Republic порадует поклонников марки скидками до 40% на многие вещи из коллекции осень-зима 2016/17.

Благодаря продуманному дизайну Banana Republic позволяет создать гардероб с ключевыми вещами, которые можно неоднократно носить и задействовать в разных образах.

Так, в дни распродажи можно будет приобрести пальто с меховым воротником за 14 950 руб., кожаную сумку за 6 540 руб., топ из твида за 4 950 руб., мужской шерстяной кардиган за 5 950 руб., вельветовые брюки за 3 450 руб., шапку-ушанку за 3 450 руб. и многие другие вещи.

www.bananarepublic.ru

Тэги: Banana Republic, американская мода, зимняя распродажа, классический стиль, мода 2016, скидки