Большой sale во всех магазинах Banana Republic

20.12.2016 • Акции • : 157

С 20 декабря 2016 г. и до конца новогодних праздников всемирно известный американский бренд одежды и аксессуаров, сосредоточенный на современной интерпретации неизменной классики, Banana Republic порадует поклонников марки скидками до 40% на многие вещи из коллекции осень-зима 2016/17.

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Благодаря продуманному дизайну Banana Republic позволяет создать гардероб с ключевыми вещами, которые можно неоднократно носить и задействовать в разных образах.

Так, в дни распродажи можно будет приобрести пальто с меховым воротником за 14 950 руб., кожаную сумку за 6 540 руб., топ из твида за 4 950 руб., мужской шерстяной кардиган за 5 950 руб., вельветовые брюки за 3 450 руб., шапку-ушанку за 3 450 руб. и многие другие вещи.

www.bananarepublic.ru

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