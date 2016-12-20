Рождественская коллекция Incanto Christmas Dreams

Традиционно в предверии долгожданных зимних праздников итальянские дизайнеры бренда Incanto представляют свою капсульную коллекцию Christmas Dreams. Сюжет рождественской истории разворачивается на севере Италии в сказочном заснеженном саду, раскинувшем свои ветви посреди роскошных белоснежных залов Виллы Контарини (Villa Contarini).

Капсульная коллекция представлена самой соблазнительной цветовой палитрой: насыщенный красный и классический черный, а также вариации контрастных моделей, выполненных с участием нейтрального нюдового оттенка. Эффектное кружевное боди с глубоким декольте сделает ваш силуэт ещё более утончённым, а полупрозрачный корсет с флористичными узорами подчеркнет женственные изгибы вашего тела. В коллекцию также вошли бра с push-up и провокационной мягкой чашкой, кокетливые пояса для чулок, романтичная сорочка с атласным поясом и очаровательный балконет, декорированный ассиметричным кружевом.

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