Волшебство новогодней ночи вместе с Next

Как сделать самую долгожданную ночь в году по-настоящему незабываемой? Улыбки, подарки и душевная праздничная атмосфера – обязательные условия удачного начала года. А стильные и практичные вещи из праздничной подборки Next сделают вас звездой любой вечеринки.

Живописные цветочные орнаменты, прозрачные фактурные ткани, благородный бархат, головокружительный блеск разноцветных пайеток – каждая модель подчеркнет неповторимый стиль своей обладательницы.

Загадайте заветное желание и отправляйтесь навстречу праздничной сказке в роскошных образах, которые можно приобрести в онлайн-магазине Next.

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