Открытие Центра дизайна ARTPLAY в Петербурге

23 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге откроется Центр дизайна ARTPLAY. Комплекс будет расположен в районе Малой Охты. Управляющей компанией станет московская команда Центра дизайна ARTPLAY, которая в 2003 году создала первый в Москве арт-кластер. Открытие комплекса будет приурочено к запуску масштабной мультимедийной выставки, созданной компанией Artplay Media совместно с Корпорацией Роскосмос.

Петербургский ARTPLAY расположится на правом берегу Невы в районе Малой Охты. Будущий арт-кластер занимает целый квартал площадью более 100 000 кв.м. 22 декабря будет запущена первая очередь проекта — мультимедийная выставка (которая займет порядка 1200 кв.м.) и уникальное выставочно-презентационное пространство — зал общей площадью более 3000 кв.м. и высотой потолков 18 метров. Планируется, что на этой площади будут проходить дизайн-маркеты, фестивали еды, концерты, бизнес-форумы, спортивные мероприятия. В это же время запустится первая линейка помещений в постоянную аренду (около 10 000 кв.м.), где будут размещаться офисы, креативные мастерские и шоу-румы.

23 декабря 2016 – 20 января 2017 года

23 декабря 2016 года в Центре дизайна ARTPLAY на Малой Охте откроется мультимедийная выставка «Космос. Love», созданная компанией ARTPLAY MEDIA в сотрудничестве с Корпорацией РОСКОСМОС. Проект посвящен всем, кто вдохновлялся бесконечностью Вселенной. В его основе – история развития представлений человека о Вселенной от утопической идеи переселения человечества на Марс до современных технологий освоения космоса.

Выставка «Космос.Love» проводится в рамках Года Гагарина, объявленного РОСКОСМОСОМ в 2016 году. Взяв за основу архивные съемки и историю русского искусства от авангарда до наших дней, выставка реконструирует глобальный чувственный подъем всего человечества на пороге «нового мира».

В аванзале собраны работы молодых российских художников — эмоциональный взгляд современного человека на эпоху покорения космического пространства.

В проекте использованы целиком или в качестве идеи: архитектурные проекты, чертежи летательных аппаратов и предметов космической отрасли, картины художников-конструктивистов и художников-футуристов, архивные фото и видео материалы. Выставка погружает зрителя в футуристический мир ретро-будущего с элементами исторических архивов и документальных съемок и демонстрирует развитие философских, научных и фантастических идей о смысле Вселенной — от проектов Циолковского и архитектонов Малевича до современности и позволяет увидеть, насколько прекрасна Вселенная.

На выставке «Космос. Love» современные технологии компьютерной графики позволят зрителю оказаться внутри воссозданных миров прошлого, перенестись в реалии современного космоса и увидеть, каккие невероятные миры способно создавать в своем воображении человечество, влюбленное в космос.

Выставка «Космос. Love» продлится до 20 января 2017 года.

Официальный сайт проекта: http://kosmos.love/

Центр дизайна ARTPLAY

Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3

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