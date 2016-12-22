Студия мужского костюма FATHERS открыла свои двери

В ТРК Vegas Крокус Сити открыла свои двери студия FATHERS – клуб ценителей мужского костюма для людей, которые ответственно относятся к своему образу и стремятся сделать его эталоном для окружающих.

Отцы-основатели FATHERS не понаслышке знают, насколько правильный выбор костюма важен как для искушенных знатоков, так и для мужчин, которые только приступают к работе над собственным стилем. Чтобы помочь клиентам с непростым выбором, создатели бренда обратились к модели пошива made-to-measure на основе лекал, скорректированных по индивидуальным меркам. Так обеспечивается наилучшее сочетание внешнего вида, качества и удобства костюма, который становится совершенным выражением статуса и харизмы владельца.

Юрий Рабодзей, один из отцов-основателей FATHERS, отмечает: «Мой первый костюм, сшитый на заказ, я приобрел четыре года назад в Москве и на себе почувствовал пресловутую разницу между готовым костюмом и изготовленным по меркам. С тех пор в моем гардеробе поселилось несколько десятков самых разных костюмов, сшитых как в России, так и Европе, но всегда оставалось чувство неудовлетворенности качеством и сервисом. Поэтому мы с партнерами решили открыть свое дело, которое строим на накопленном опыте, честности, мастерстве портных и искренней любви к хорошим костюмам».

Атмосфера, созданная в FATHERS, позволяет работать над деловыми, вечерними и повседневными образами в максимально удобной обстановке. Портной снимает мерки и помогает сориентироваться в бесконечном разнообразии фасонов, тканей и фурнитуры как в комфортной студии, так и в офисе или дома у клиента. Для заказа доступны лучшие европейские ткани: классическая шерсть, нежный кашемир, дышащий лен, изысканный шелк, а также различные комбинированные вариации от именитых брендов Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Vitale Barberis Canonico и др.

Вся продукция FATHERS создается на европейской фабрике под руководством французских портных, что гарантирует высокое качество и безупречную посадку. Пошив на фабрике занимает около пяти недель, после чего по итогам примерки костюм доводится до совершенства московскими специалистами. Таким образом, весь процесс от снятия мерок до вручения владельцу занимает около пяти-шести недель.

Цена костюма зависит от выбранной ткани. В стоимость входят все возможные дополнительные опции, такие как нестандартные пуговицы, подкладка и прочие материалы. Стоимость костюма начинается от 65 000 рублей, стоимость сорочки – от 12 000 рублей.

Помимо пошива костюмов студия предлагает дополнить образ обувью, аксессуарами и одеждой из готовых коллекций таких марок, как Luigi Bianchi Mantova, L.B.M.1911, Sartoria Tramarossa, Berwick. Стилисты FATHERS помогут клиенту создать убедительный total look для любого случая жизни.

По случаю открытия первой студии FATHERS предлагает особые условия: бесплатное обслуживание костюма и химчистку в течение полугода, а также пошив сорочки в подарок.

www.thefathers.ru

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