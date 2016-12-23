Календарь от TrendsBrands.ru на 2017 год

К Новому году команда TrendsBrands.ru приготовила особый подарок для своих покупательниц – новогодний календарь, в съемке которого поучаствовали самые красивые парни Москвы.

Концепция календаря с участием непрофессиональных моделей была вдохновлена работами Пьеро Пацци, который более 10 лет снимает календарь Calendario Romano со священниками Ватикана в качестве моделей. Команда TrendsBrands.ru не стала ограничиваться какими-либо категориями: главным критерием при отборе моделей было разнообразие типажей и естественность. В новогоднем календаре мультибренда приняли участие друзья Trends Brands, а также те, кого привлекла идея стать мужчиной месяца по версии TrendsBrands.ru. В качестве моделей выступили бармены, композитор, стилисты, кинооператор, переводчик, SMM-менеджер, фотограф и другие.

Чтобы избежать ассоциаций с классическими представлениями о мужской привлекательности, команда Trends Brands поставила задачу свести к минимуму объективацию мужской сексуальности. Каждый «мужчина месяца» представлен в съемке максимально реалистично – для того, чтобы модели получились в кадре наиболее естественно, Trends Brands использовали лаконичную стилизацию образов и фона, а заодно попросили парней рассказать о прошедшем годе и поделиться ожиданиями от 2017 года. Результат можно увидеть по ссылке: http://club.trendsbrands.ru/tbff-world/post/novogodniy-kalendar-trends-brands/.

Многоплановую идею концептуального календаря реализовывала команда мечты: известный фотограф Игорь Клепнев, стилист Александр Зубрилин, известный по работе с журналом Interview и ЦУМом. Также TrendsBrands.ru выражает благодарность визажисту Алине Белоголовкиной из школы визажа Mosmake и стилисту по волосам Ивану Софикатову.

Тэги: Trends Brands, календарь, Новый год, самые красивые парни Москвы