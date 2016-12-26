Oysho представляет рождественскую коллекцию нижнего белья

26.12.2016 • Шопинг • : 43

Новая рождественская коллекция нижнего белья Oysho раскрывает полную гамму чувств — от нежности до страсти. В этой коллекции особое внимание уделяется деталям и цветам, а элегантность, романтичность и изящность сливаются воедино и обретают форму, воплощая максимально женственные образы.

  • Oysho
    Oysho
  • Oysho
    Oysho
  • Oysho
    Oysho

В коллекции представлены модели боди и комплекты нижнего белья, а также халаты, комбинезоны, пижамы и ночные рубашки. Сочетание благородных тканей, кружева, бархата и парчи, создают оригинальные оптические эффекты, а цветовая палитра включает в себя пастельно-розовые и серебристые тона, а также классический черный и темно-синий.

www.oysho.com

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