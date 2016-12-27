Новогодний выпуск журнала «МЕГА Style»

27.12.2016 • Пресса • : 47

В декабре редакция журнала «МЕГА Style» подготовила для гостей торговых центров МЕГА более 70 страниц полезной информации. В новом выпуске читатели найдут интервью самой красивой кинопары — Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова, 317 ярких новогодних образов, обзор лучших подарков в МЕГЕ и навигатор по подаркам для всей семьи.

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«Модный гид» поможет читателям сориентироваться в многообразии блесток, пайеток, шелка и бархата для создания запоминающегося новогоднего образа. Для поклонников долгих зимних прогулок редакторы составили подборку стильных и практичных вещей. В журнале также представлены подборки аксессуаров, вечерних платьев, косметики, актуальных причесок и макияжа.

В преддверии Нового года так хочется сделать самый лучший и самый запоминающийся подарок дорогим людям. «МЕГА Style» покажет читателям варианты прекрасных сюрпризов для всей семьи: мужа, жены, дочки, сына, мамы и папы. Абсолютно все, даже самые маленькие гости МЕГИ, не останутся без ярких нарядов и неожиданных сюрпризов.

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков расскажут в интервью о своих новогодних традициях и воспоминаниях. Редакция «МЕГА Style» предложила паре 7 модных новогодних образов, каждый из которых можно найти в магазинах, представленных в МЕГЕ.

www.mega.ru

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