Комиссионный бутик STORY RESALE STORE

Обновить гардероб к зиме без ущерба для кошелька можно в комиссионном бутике STORY RESALE STORE. Здесь представлено более 8000 модных вещей, обуви и аксессуаров таких марок как Chanel, Hermes, Loro Piana, Brunello Cucinelli, Christian Dior, Gucci, Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Christian Louboutin, Celine, Prada, Michael Kors и многих других.

STORY – концептуальный бутик, который меняет представление о привычном комиссионном магазине. В отличие от других, в STORY одежда подобрана и представлена в соответствии с последними трендами и модными цветами сезона. Стилисты комиссионного бутика постоянно изучают последние тенденции, следят за неделями мод и актуальными коллекциями именитых дизайнеров.

Платье Dolce&Gabbana

В осенне-зимнем сезоне профессионалы STORY рекомендуют отдавать предпочтение ярким оттенкам и интересным цветовым комбинациям: от яркого сочетания розового и лимонного, разноцветных мехов и нарядов в стиле 80х, до мягких лиловых и бежевых оттенков.

Несомненный хит — все оттенки ягод, от темно-бордового до ярко красного. В этом году многие бренды, такие как Saint Laurent и Louis Vuitton в своих коллекциях уделили красному особое внимание. Этот цвет универсален, и в зимний сезон добавит яркости любому образу, особенно в классическом сочетании с серым и черным. В нашумевшей коллекции Алессандро Микеле для Gucci красный гармонично сочетается с розовым и изумрудным. Одежда и аксессуары модного красного цвета подробно представлены в магазине STORY.

В бутике также можно найти одежду популярного уже не первый сезон пудрового цвета. Это элегантная альтернатива классическим бежевым и серым тонам. Пудровый цвет в зимний сезон смотрится особенно романтично. В STORY кашемировые свитера и платья всех оттенков пудры раскупают мгновенно.

Также в этом сезоне стилисты STORY отмечают снова вернувшийся в моду бархат. Особенно эффектно этот материал смотрится в темно-синем цвете, как в коллекции Ralph Lauren или Prada. Конечно же, невозможно не влюбиться в осенне-зимнюю коллекцию обуви Jiimmy Choo, также представленную в бархате. Гордость бутика – бархатное платье с кружевной отделкой Valentino.

Стилисты STORY помогут подобрать подходящий образ для любого случая. На вечернее мероприятие — платье, туфли, сумку и все аксессуары от таких брендов, как Dior или Valentino. На отдых в горы — горнолыжный костюм Bogner и сапоги Moncler, кашемировый спортивный костюм Loro Piana. А также шарф, шапку и перчатки Ralph Lauren. При этом по стоимости на 60-90% ниже оригинальной.

https://www.instagram.com/story.outlet/

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