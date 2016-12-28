Обновленная выставка современного искусства «Актуальная Россия»

Государственный музей современной истории России

Организаторы: Государственный музей современной истории России, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Государственный центр современного искусства, Фонд развития современного искусства.

Куратор: Арсений Штейнер

Государственный музей современной истории России совместно с РОСИЗО-ГЦСИ и Фондом развития современного искусства приглашает на обновленную выставку «Актуальная Россия», открытие которой состоялось 22 декабря 2016 года.

Павел Пепперштейн «Иван Грозный убивает своего сына», 2016

Выставка «Актуальная Россия», представляющая ведущих современных художников страны, за месяц работы собрала тысячи эмоциональных отзывов. Ежедневно выставку посещали до 200 человек. По предложению Минкульта экспозиция будет обновлена и продлена.

Перезагрузка, подготовленная РОСИЗО-ГЦСИ и Фондом развития современного искусства совместно с Музеем современной истории, подводит итоги 2016 года и открывает зимний выставочный сезон 2017.

Проект «Актуальная Россия: среда обитания» объединяет на одной площадке около 70 художников из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. На выставке представлены новые работы известных современных художников, а также произведения из музеев и частных коллекций.

Выставка «Актуальная Россия: среда обитания» представляет актуальный срез современного российского искусства, от живописи до видеоарта, и объединяет на площадке Музея современной истории России художников из различных регионов страны.

«Актуальная Россия: среда обитания» демонстрирует взгляд на окружающий мир художников нескольких поколений. В выставке принимают участие известные современные художники, такие как Сергей Гета, Александр Дашевский, Ринат Волигамси, Игорь Пестов, Павел Пепперштейн, Андрей Люблинский и другие.

Адрес музея:

Москва, ул. Tверская, 21

www.sovrhistory.ru

Тэги: выставка "Актуальная Россия", российские художники, современное искусство