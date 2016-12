Открытие нового универмага TAKE AWAY в Москве

24 декабря 2016 года в московском ТРЦ РИО «Ленинский» состоялось открытие нового универмага TAKE AWAY.

Универмаг формата «department store» разместился на площади в 2000 кв. м. на первом этаже торгового центра. Благодаря лофтовому дизайну, разработанному для каждого из универмагов сети, создается неповторимая атмосфера для комфортного шопинга. Фирменные корнеры универмага представляют собой сочетание популярных марок одежды и известных дизайнерских брендов.

Лучшее из новой мужской и женской коллекции денима и аксессуаров в своем фирменном корнере презентовал итальянский бренд Diesel. Самые популярные и новаторские формы оправ, модные в предстоящем сезоне расцветки стекол покупатели могли найти в корнере RAY BAN. Американский бренд CAT – флагман городского повседневного стиля, представленный в универмаге TAKE AWAY, показал новую сезонную коллекцию высококачественной одежды и обуви, насыщенной современными технологиями и выполненной из высококлассных тканей и материалов. Для модниц приятным сюрпризом стал брендовый корнер Tally Weijl. Женская марка, где крутые джинсы-бойфренды с легким вошингом сочетаются с кроп-топами с надписями «Coca-Cola», ранее был знаком только по западным интернет-магазинам, а теперь доступен в универмаге TAKE AWAY. Тон в направлении деловой женской одежды по-прежнему задает бренд TEOREMA, расположившийся в пространстве универмага со своей новой линией. Прекрасную модную обувь специально для нового универмага в ТРЦ РИО «Ленинский» представил мультибрендовый корнер UNO: качественные материалы и практически ручная работа над каждой моделью делает из каждой пары настоящее произведение искусства итальянских мастеров.

Открытие универмага TAKE AWAY в ТРЦ РИО «Ленинский» — это прежде всего подарок для всех любителей комфортного шопинга. В праздничный уикэнд абсолютно каждый покупатель мог получить в подарок карту постоянного клиента, дающую скидки до 70%. Скидки ожидали и тех, кто выбирал подарки для своих близких. Уникальные предложения были сделаны и рядом фирменных корнеров, к примеру, специально для открытия универмага TAKE AWAY фирменный корнер RAY BAN снизил цены на 20%.

DJ-сет от резидента МИКС Afterparty, Buddah Bar — Dj WilyamDeLove, а также приветственные напитки и приятные комплименты от универмага TAKE AWAY порадовали всех покупателей и гостей. Открытие посетили и некоторые молодые артисты и блогеры. Так в первый день открытия покупки совершили актеры Артур Гальченко (Сериал «ЧОП», СТС), Елизавета Кононова («Закон каменных джунглей», ТНТ), молодой певец Григорий Юрченко, а также блогеры, фотографы и модели: Лера Русалкина, Катя Добрая и Юля Железнякова, Дима Крикун и другие. Каждый гость мог сделать эксклюзивный рисунок на своей покупке, будь то кожаные ботинки Catarpillar или вязаный джемпер Cop Copine.

Новый универмаг — это уже третья площадка подобного формата, открытая в Москве. Первый универмаг TAKE AWAY был открыт в 2015 году на территории ТРЦ РИО «Румянцево» (Киевское шоссе, 8 стр.1, пос. Московский), где на территории 15000 м., занимая весь этаж торгового центра, разместились корнеры более чем 60 известных брендов и дизайнерских марок, а также оформленный в уникальном лофтовом формате фудкорт. Успех первого проекта в РИО «Румянцево» логично привел к открытию сети department store и на других площадках города.

Универмаг TAKE AWAY РИО «Румянцево», Киевское шоссе, 8 стр.1, пос. Московский, 2 этаж

Универмаг TAKE AWAY РИО «Ленинский», Ленинский проспект, 109, 1 этаж

Универмаг TAKE AWAY AVENUE South-West, проспект Вернадского 86а, 2 этаж

www.takeaway-shop.ru

Тэги: модные бренды, Москва, РИО "Ленинский", универмаг Take Away