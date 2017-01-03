В конце декабря 2016 года открыл свои двери Дом российской моды by Russian Fashion Roots, где собраны лучшие коллекции дизайнеров и брендов исключительно из России и СНГ. Теперь в Москве есть самый большой бутик — более 1000 квадратных метров — где российская мода будет главным действующим лицом. Бутик расположен в торгово-гостиничном комплексе «Киевский», на 3-м этаже (ул.Киевская, д.2).

Новый Дом российской моды во многом отличается от обычных магазинов одежды и бутиков. Он уникален. Помимо того, что здесь собраны лучшие вещи лучших дизайнеров, здесь же будут разворачиваться самые грандиозные события, связанные с российской fashion-индустрией. Здесь можно встречаться, обсуждать тенденции и, конечно, подбирать одежду от лучших наших модельеров, — от строгой классики и офисного стиля до самых необычных фасонов. Это новое модное место объединяет модных людей, сильнейших дизайнеров, молодые дарования, талантливых стилистов, успешных предпринимателей и вообще всех тех, кто неравнодушен к русской моде. В новом Доме российской моды можно купить не только готовые вещи, но и заказать что-то индивидуально — новый проект подразумевает не только обычный мультибрендовый магазин, но и особый мир с системой услуг, где каждого, даже самого избирательного покупателя ждёт стопроцентное внимание и полная удовлетворенность приобретёнными вещами.

В новом Доме российской моды представлены коллекции более 400 дизайнеров из России и ближнего зарубежья. В проект вошли не только модельеры из России, но и дизайнеры стран Балтии, Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана. Уже сейчас в бутике можно найти вещи от таких дизайнеров как Инна Штрем, Сергей Гнатовский, Ольга Куницина, Лиза Муромская, Павел Ерокин, Лия Гуреева, Сергей Губанов, Парфюмерный Дом Моды, Russo Fabelo, LYNO, Юлия Зайцева, DEMURYA, Ellif, Наталья Удовиченко, Amano, Perversus, Елена Лебединская, In Dreams, Be WoW, LORK, Ольга Плёнкина, Kravets, Рина Поплавская, Brassorti, Brocard, Русские Сезоны, Марта Дума, Mari»s Bag, Елена Шипилова, Panafics и другие.

Идея и реализацией проекта принадлежит компании «Russian Fashion Roots» и ее гендиректору – основательнице одноименного модного бутика и интернет-магазина Russian Fashion Roots, модному обозревателю, ведущей авторской программы о российской моде на телевидении Асе Рязанкиной. Ася много лет работает в модном ритейле, каждый сезон тщательно анализирует новые тренды и отбирает для своих мультибрендовых магазинов лучших производителей и самых творческих представителей индустрии. Именно поэтому в коллекциях Дома российской моды также всегда будет место как молодым и начинающим дизайнерам, так и уже известным российским кутюрье.

Помимо интересного ассортимента в Доме российской моды будут проходить регулярные мероприятия – пресс-дни, выставки, фотосессии, презентации, самые различные акции с участием музыкантов, актеров, шоуменов и, конечно, регулярные показы новых коллекций.

https://www.facebook.com/Дом-Российской-моды-886733718130580/

Тэги: Russian Fashion Roots, Дом российской моды, Москва, российские дизайнеры