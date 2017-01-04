Часы Chopard для года Петуха по китайскому календарю

Компания Chopard представляет новые часы L.U.C XP Urushi – Year of the Rooster, посвященные году Петуха по китайскому календарю, который начнется 28 января 2017 г. Часы L.U.C XP Urushi, сочетающие золото, перламутр и японский лак, воплощают собой квинтэссенцию древнего азиатского искусства и последние достижения швейцарского часового мастерства. На циферблате новых часов изображен Петух, персонаж китайской мифологии, возвещающий своим криком о начале нового дня и отпугивающий нечистую силу. Автор изображения – японский художник Кииширо Масумура, известный по предыдущим работам Chopard из серии L.U.C Urushi.

Уникальный циферблат выполнен в традиционной японской технике Urushi. Изображение на его поверхности формируется с помощью золотой пыли и измельченных фрагментов перламутра, а затем вручную покрывается тончайшими слоями лака уруси. Последний изготавливается из сока лакового дерева, произрастающего в Японии.

Внутри элегантного корпуса из розового золота расположился ультратонкий мануфактурный калибр L.U.C 96.17-L (толщиной всего 3,30 мм) с запатентованной технологией Twin®: сдвоенные заводные барабаны обеспечивают совокупный 65-часовой запас хода. Полюбоваться работой автоматического механизма можно сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Модель L.U.C XP Urushi – Year of the Rooster оснащена черным ремешком из крокодиловой кожи и выпущена лимитированной серией из 88 экземпляров.

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