Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, март 2017

С 12 по 16 марта 2017 года состоится Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ЦВЗ «Манеж» будут представлены коллекции сезона осень-зима более 50 дизайнеров из России, Украины, Грузии, Беларуси, Казахстана и других стран. Прямая онлайн-трансляция, виртуальная и дополненная реальность, международная конференция Fashion Futurum, «Русское арт-наследие» и яркий street style — этой весной множество талантливых и стильных людей соберется в самом центре Москвы на показах и мероприятиях #MBFWRussia.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнется с Фестиваля детской моды. Основную программу показов и презентаций откроет дом моды SLAVA ZAITSEV. Alena Akhmadullina, VIVA VOX, YASYA MINOCHKINA (Украина), Юлия Николаева, Dasha Gauser, Julia Dalakian, IGOR GULYAEV, DIMANEU, Saint-Tokyo, Артем Шумов, Lumiere Garson – эти и многие другие дизайнеры представят свои коллекции на подиумах Недели моды «Мерседес-Бенц» в России.

Международная конференция Fashion Futurum, успешно стартовавшая в прошлом году, состоится во второй раз и будет посвящена инновациям в сфере моды. В центре внимания Fashion Futurum в 2017 году – трансформация fashion-индустрии на международном уровне. Ведущие мировые эксперты в области моды выступят в качестве спикеров, проведут семинары и примут участие в круглых столах, обсуждая актуальные вопросы, связанные с новыми моделями потребления, новыми технологиями, новыми производственными и образовательными моделями, новыми талантами в модной индустрии.

«В любом случае такого уровня международного форума Россия пока не видела, и даже если несколько десятков человек из аудитории пусть пока не поняли, но просто задумались о своих перспективах в модной индустрии, это уже большая победа. Скорее всего, на следующий форум аудитория соберется больше и представительнее. И так шаг за шагом, Россия получит шанс войти в светлое fashion-будущее, пусть не в качестве мировой столицы моды, но в качестве цивилизованного и профессионального члена мирового модного сообщества», — написал «Коммерсантъ» про первую конференцию Fashion Futurum в марте 2016 годп, в которой приняли участие Виктор Евтухов (статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации), Карло Капаса (президент Национальной палаты моды Италии), Денис Пак (директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Российской Федерации), Эдди Маллон (управляющий директор Launchmetrics, основатель Fashion GPS, США), Карл Вальдекранц (управляющий директор Tictail, Швеция), Сара Майно (глава Vogue Talents, Италия), Данило Вентури (декан Polimoda, Италия), дизайнер Денис Симачев и многие другие.

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru.

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Неделя моды "Мерседес-Бенц", Российская неделя моды