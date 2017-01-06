Jimmy Choo в Индии

Jimmy Choo пригласили семь известных it-girls присоединиться к ним в Раджастане, чтобы воплотить в жизнь роскошную суть круизной коллекции 2017. Потрясающие исторические места в Джайпуре и Агре, включая Тадж-Махал, Городской дворец и Абханери, стали идеальными декорациями для съемки коллекции, где главный акцент сделан на ярких цветах и разнообразии кристаллов Swarovski, которыми декорированы обувь, клатчи и солнцезащитные очки.

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Jimmy Choo 2017

Jimmy Choo 2017

It-girls из Бразилии, Австралии, Сингапура и Америки рассказывают две истории о том, как подобрать идеальный образ с аксессуарами из круизной коллекции Jimmy Choo. Первая история — это вечерний образ для торжественных мероприятий и особенных событий в жизни. А вторая — про яркие цвета, пропитанные декадентским настроениям, которые вдохновляют на новые открытия и приключения.

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