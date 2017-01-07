Модная кампания, ставящая под вопрос традиции и освобожденная от креативных ограничений, «365» рассматривает новую многогранную концепцию модной рекламы, согласно Prada, представляя разнообразные интерпретации коллекций модного дома.

Вместо одной идеи посредством образов для всего сезона представлены многочисленные рассказы о меняющемся и аналогично многогранном мире. Не одна история, а множество историй.

В рекламной кампании весна/лето 2017 представлены пять отдельных визуальных идентичностей, пять реальностей «Прада»: Тропинки, Фронтиры, Станции, Выходы и Территории. Каждая показывает разные сцены из одной истории, последовательность образов, но они раздвоенные, совершенно различные.

Образы, стоящие за каждым изображением кампании «Прада», и за новой рекламной концепцией в целом, повторяют постоянно меняющиеся потребности и желания в жизни каждого каждый день. Prada, 365.

Фльм: Вилли Вандерперре

Модели: Saskia De Brauw, Giedre Dukauskaite, Dylan Fender, Jonas Glöer, Kris Grikaite, Wang Hong Yu, Oliver Houlby, Amanda Murphy, Masao Parris, Nimue Smit, Sara Grace Wallerstedt, Wallette Watson, Jing Wen, Kiki Willems

Музыка: VCMG & Warhaus

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