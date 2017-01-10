Jay-Jay Johanson выступит в A2 Green Concert (СПб)

27 января 2017

Jay-Jay Johanson

А2 Green Concert

Одного из главных музыкальных романтиков нашего времени, шведского певца и композитора Джей-Джей Йохансона в России знают и любят уже давно, и каждый раз встречают аншлагом.

Экспериментировавший в своей карьере со стилями от трип-хопа до танцевальной электроники Йохансон находится на виду с 1996 года, когда его дебютный альбом «Whisky» оказался по душе поклонникам джаза, трип-хопа, саундтреков к неснятым фильмам и прочей нуар-меланхолии. Особенно много таковых оказалось во Франции и, само собой, в России, где JJJ с тех пор – неизменно желанный гость.

Успев поработать с именитыми коллегами в диапазоне от основателя Cocteau Twins Робина Гатри до земляков из The Knife и дослужившись до отчетной компиляции «Best Of», летом 2015-го Jay-Jay Johanson вновь напомнил о себе десятым студийным альбомом «Opium» — спродюсированным все тем же Гатри и немецким электронным дуэтом Funkstörung.

Jay-Jay Johanson презентует пластинку «Opium» и непременно порадует публику излюбленными хитами 27 января в A2 Green Concert.

Билеты от 500 рублей доступны в кассе клуба по адресу пр. Медиков, 3, и онлайн на сайте a2.fm.

Санкт-Петербург, м. Петроградская, пр. Медиков 3

+7 (812) 333 03 79

http://a2.fm

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