Сумка сезона от Bally

Вы, должно быть, уже успели заметить «Сьюзи», то там, то сям мелькающую в лентах интернет-ресурсов бренда Bally во всем мире. Возможно, вы неоднократно замечали, как во время, свободное от путешествий, свободолюбивая «Сьюзи» наслаждается неспешным бранчем выходного дня, или отрывается на концерте любимой группы. Эта неуловимая кокетка, влюбленная в жизнь, по пути с работы заезжает на пилатес, а после распивает коктейли в любимом баре с друзьями.

Вдохновленная утонченной моделью B-Loved коллекции сезона осень-зима 2016, и отличающаяся такой же уникальной застежкой B Turn, «Сьюзи» имеет меньший размер, а также может похвастаться золотистым ремешком-цепью через плечо, – эти детали послужили основой для создания идеальной сумки, пригодной для ношения в любое время дня, и подходящей для молодой, обладающей более бунтарскими нравами аудитории.

Самый крутой новомодный аксессуар-на-каждый-день этого сезона выпускается в цветовой гамме «колорблок», или в трехцветной версии из замши, питона и телячьей кожи. Для тех, кто хочет включить свою внутреннюю рок-звезду на полную мощность, сумка оснащена шипованной деталью.

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