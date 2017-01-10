Мэттью Гуд — новое лицо рекламной кампании Pal Zileri

Британский актер Мэттью Гуд стал лицом новой рекламной кампании Pal Zileri весна-лето 2017. В образе актера гармонично сочетаются элегантность, консерватизм и тяга к новому, что идеально соответствует эстетике бренда.

На кадрах, сделанных немецким фотографом Диланом Доном в поместье Мурайа Роха в городе Калпе, в Испании, работы испанского архитектора Рикардо Бофила, Гуд позирует в сдержанных и благородных образах на фоне выжженых солнцем стен.

Цвет, свет и графика в пространстве играют ключевую роль в выражении основной идеи коллекции, основанной на контрастах 3D текстур, объемов и блестящих/матовых эффектов, противопоставлении терракотового, бирюзового, небесно-синего и насыщенного апельсинового оттенка. Поразительная архитектура поместья Мурайа Роха, характеризующаяся витыми лестницами, платформами и мостиками, передает cвойственный марке четкий посыл, который Гуд подчеркивает своим непринужденным, но сконцентрированным образом, в котором тенденции моды соединяются с проверенными временем традициями портняжного мастерства.

Тэги: Pal Zileri, весна-лето 2017, консервативный стиль, мужская коллекция, мужская мода, Мэттью Гуд