Распродажа в онлайн-магазине 12Storeez

Новая марка 12STOREEZ воплощает представление о гардеробе, который состоит из правильной базы, грамотно продуманной цветовой гаммы, в котором вещи легко комбинируются, а каждая новая становится гармоничным дополнением к гардеробу, помогая освежить любимые образы и создать новые.

12STOREEZ не создает сезонных коллекций. Новинки выходят каждый месяц, 12 раз в год. Отсюда и название 12STOREEZ: 12 историй, 12 мини-коллекций. Создателями марки являются сестры-близнецы Марина и Ирина Голомаздины.

Сейчас в онлайн-магазине 12STOREEZ объявлены скидки до беспрецедентных -60%. Скидки действуют также во всех магазинах марки в Москве и Екатеринбурге.

МОСКВА

Магазин в ТЦ «Океания»

Магазин в ТЦ «Метрополис»

ЕКАТЕРИНБУРГ

Магазин в ТРЦ «Алатырь»

Шоурум: Москва, 2-ая Звенигородская улица д.12, стр. 15 (станция метро «Улица 1905 года»)

http://12storeez.com/

www.instagram.com/12storeez/

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