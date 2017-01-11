Распродажа в онлайн-магазине 12Storeez

Новая марка 12STOREEZ воплощает представление о гардеробе, который состоит из правильной базы, грамотно продуманной цветовой гаммы, в котором вещи легко комбинируются, а каждая новая становится гармоничным дополнением к гардеробу, помогая освежить любимые образы и создать новые.
12STOREEZ не создает сезонных коллекций. Новинки выходят каждый месяц, 12 раз в год. Отсюда и название 12STOREEZ: 12 историй, 12 мини-коллекций. Создателями марки являются сестры-близнецы Марина и Ирина Голомаздины.
Сейчас в онлайн-магазине 12STOREEZ объявлены скидки до беспрецедентных -60%. Скидки действуют также во всех магазинах марки в Москве и Екатеринбурге.
МОСКВА
Магазин в ТЦ «Океания»
Магазин в ТЦ «Метрополис»
ЕКАТЕРИНБУРГ
Магазин в ТРЦ «Алатырь»
Шоурум: Москва, 2-ая Звенигородская улица д.12, стр. 15 (станция метро «Улица 1905 года»)
http://12storeez.com/
www.instagram.com/12storeez/
Тэги: 12STOREEZ, распродажа, российская марка, скидки