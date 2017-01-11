MEZZATORRE представляет брючные костюмы

11.01.2017 • Шопинг • : 52

Итальянский производитель женской одежды Mezzatorre представляет свою первую коллекцию брючных костюмов. Команда дизайнеров во главе с креативным директором бренда Рози Кафаро больше года занималась конструированием моделей и разработкой лекала, чтобы представить костюмы с идеальной посадкой.

mezzatorre-trousers

В коллекции представлено пять вариантов классических однобортных и двубортных моделей, выполненных из шерсти с добавлением лайкры. Цветовая гамма – двенадцать оттенков синего, серого и черного. Деловой вариант легко превращается в  роскошный вечерний наряд – достаточно дополнить его изящными шпильками и надеть на голое тело.

Костюмы представлены во всех магазинах сети и в онлайн-магазине shop.mezzatorre.ru.

shop.mezzatorre.ru

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