M MISSONI, коллекция Glitter Glam 2017

Коллекция GLITTER GLAM — это женственность, идеально вписывающаяся в сегодняшний день, вызов свободного духа, охватывающий тренды от графики до современного искусства и настроения хиппи-фолк.

Коллекция M MISSONI GLITTER GLAM весна/лето 2017 заявляет о себе, сверкая люрексом и калейдоскопом цветов. То, что прослеживается в вязаных и шерстяных тканях, является давно изученным ощущением свободы вместе с взрывным чувством стиля. То же чувство откликается в струящихся, плавных формах: четкая простая геометрия, переходящая в плавный подчеркивающий изгибы тела крой. Что получается в итоге? Поразительно асимметричные, вырезанные эффекты. Для создания эффекта незаконченного образа на блузках и платьях используются необработанные края, геометричная куртка, а также классическое пальто с яркими пуговицами и контрастной отстрочкой.

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M Missoni 2017

M Missoni 2017

Что касается длины, ширины и конструкции, тон задает точное правило: ничего выше колена, ничего ниже лодыжек. Свободные брюки с высокой посадкой. V-образный вырез вязаной легкой куртки с талией имперского стиля, цыганский шик в сочетании с шармом. Практически вездесущие плиссированные складки придают рельеф вязаным вещам; метод радуги омбре, более глянцевый, чем когда-либо, благодаря обязательному наличию люрекса. Свобода также синонимична с ощущением движения, и присутствует в типах кроя и еще больше в деталях: бахрома, шнуровка, узкие ленты, пересекающие платья с открытой спиной, более широкие ленты в рубашках унисекс спереди. Завершают картину оборки, рюши и окантовка на платьях и даже мешковатых шортах. Широкий выбор неизменно легких тканых материалов: креп, атлас, поплин, вискоза, плотный трикотаж, плотный хлопок. Трикотаж находит все новые выражения: зигзаги становятся еле заметными, практически иллюзорными, ажурное кружево, отделка бисером, басон, тонкая шнуровка, вязаные крючком элементы. В монохромных образах встречаются те же графические мотивы, что и в принтованных: ажур, многослойность, добавление люрекса создает иллюзию кружевной текстуры или, наоборот, создает эффект великолепного блеска. Жаккардовые изделия абсолютно ошеломляющи благодаря люрексу, создающему иллюзию глянцевого блеска морской волны, распадающейся на капли.

ДНК вселенной M MISSONI в большой степени зависит от цвета более, чем когда-либо, в этой коллекции, где мягкие невесомые тона прекрасно сочетаются с силой цвета: румяный, пудрово-розовый и жемчужно-серый, а на контрасте оранжевый, фуксия, желтый. Снова бежевый, снежно-белый, песочный встречаются с цветом розовой орхидеи, жженой умбры и морской волны… Тем временем белый и черный вечны как никогда, но они стоят особняком от остальных цветов в роли протагонистов.

Тэги: M Missoni, весна-лето 2017, женская мода, итальянская марка