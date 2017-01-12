Yoox Net-A-Porter хочет стать полностью мобильной

С тех пор, как две группы объединились в одну в прошлом году, президент группы Yoox Net-A-Porter Федерико Марчетти инвестирует в новые технологии, добавляет такие услуги как гидропланы, чтобы доставлять срочные заказы в пригород Нью-Йорка, и планирует расширить услуги по доставке в тот же день на таких ключевых рынках как Дубай. Являясь теперь крупнейшим в мире онлайн-ритейлером товаров класса люкс, компания запустила приложение для телепокупок вместе с Apple TV и прилагает большие усилия на Ближнем Востоке и в Китае.

«Одной из моих самых главных целей является превращение группы в компанию на основе мобильности«, — сказал Марчетти, бывший президент базирующейся в Милане компании Yoox. «Это новый конгломерат роскоши цифровой эры«.

Марчетти ожидает, что на бизнес посредством смартфонов и планшетов будет приходиться три четверти всех продаж к концу 2020 года. Сейчас это меньше половины. И эти покупатели тратят много денег. 2,6 миллиона клиентов компании выкладывают в среднем 335 евро за один заказ.

Глобальный бизнес товаров роскоши становится все более конкурентоспособным в интернете. Универмаг Neiman Marcus приобрел в прошлом году сайт MyTheresa, специализирующийся на электронной коммерции в области моды, в то время как универмаг Saks Fifth Avenue предлагает больше услуг для своих онлайн-покупателей. А такие сайты как renttherunway.com позволяют клиентам арендовать дизайнерские наряды.

Группа Yoox Net-A-Porter сохраняет оптимизм. В ее планы входит рост чистой выручки на 17-20% каждый год до 2020 года, как сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Эти цифры намного выше прогноза в 2-3% роста глобального рынка роскоши согласно консалтинговой фирме Bain & Co., также до 2020 года.

Продажи Yoox Net-A-Porter за прошедший финансовый год, закончившийся в декабре, составили 1,7 миллиардов евро. Компания делает доставку в более чем 180 стран мира. Марчетти говорит, что так называемые КВЛ («крайне важные люди») составляют около 2% их клиентуры, но дают более трети ежегодной выручки.

Марчетти говорит, что Yoox и базирующаяся в Лондоне Net-A-Porter, дополняют друг друга. Он организовал компанию из трех подразделений: текущий сезон — Net-A-Porter и мужской лейбл Mr. Porter; не-сезон, за который отвечают The Outnet и Yoox; и флагманские онлайн-магазины, среди которых Giorgio Armani и Jimmy Choo.

Net-A-Porter — это тематический сайт, похожий на модный журнал, на котором представлены товары по обычным ценам, доставляемые покупателям в черных коробках с лентами. На Yoox и Outnet продаются внесезонные вещи, часто со скидками, но Марчетти говорит, что это шопинг более высокого уровня, чем покупки в торговых центрах по продаже уцененных дизайнерских вещей.

Net-A-Porter лучше продает в США, Британии и Гонконге, а Yoox сильнее в континентальной Европе, Японии и Азии. Самый большой товарооборот объединенной компании — в США, на которые приходится почти треть годового объема продаж, за ними следуют Британия и Италия.

Марчетти говорит, что компания инвестирует в технологии, которые улучшат обслуживание клиентов и скорость доставки. Компания вводит сейчас доставку в тот же день в Дубае, Токио и Милане, помимо Лондона, Гонконга, Нью-Йорка и Хэмптонс на Лонг-Айленде. В Китае сайт Yoox стал предлагать что-то вроде сервиса «дворецкого», когда курьер ждет 15 минут, пока клиент примеряет покупки. Если покупки не нравятся, они возвращаются вместе с курьером.

Группа также проводит тонкую настройку или запускает новые мобильные приложения. Было запущено приложение для Yoox.com, в котором представлен текстовый поиск, помогающий покупателям находить нужные вещи среди полумиллиона предлагаемых товаров. Сайт Mr. Porter имеет приложение, которое позволяет пользователям Apple TV использовать их айфоны или айпады, чтобы покупать товары, которые появляются на видео, размещаемых в ежедневном цифровом журнале сайта. Группа также собирается открыть в 2017 году новый техноцентр в Лондоне, чтобы ускорить ее переход на мобильный шопинг.

Марчетти привлек такие новые бренды как Prada и Moncler, у которых было ограниченное присутствие в интернете, а в период зимних каникул он начинает представлять ювелирные украшения и часы на сайтах Net-A-Porter и Mr. Porter.

Компания также работает над интеграцией физических магазинов таких брендов как Valentino с их онлайн-присутствием.

«У нас высочайшее качество в плане упаковки, презентации, изображений, близости с другими брендами«, — говорит Марчетти. «Мы уважаем их ценообразование и их стратегию снижения цен«.

«И вы можете получить это у себя дома через три часа«, — говорит он.

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