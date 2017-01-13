Благотворительный рождественский бал «Детские мечты»

Участие в нем приняли юные гости из многих уголков России. Тамбов, Курск, Тула, Киров, Улан-Удэ, Смоленск, Оренбург – вот лишь малая часть географии участников. Помимо детей, которые профессионально обучаются в модельных агентствах, приехали ребятишки из малообеспеченных семей. Несмотря на мороз, юные гости приехали в столицу за два дня до основного мероприятия. Для детей был организован коллективный поход на Кремлевскую елку. И, конечно же, репетиции.

И уже 9 января в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно», где состоялось самое очаровательное событие начала года, рождественский бал «Детские мечты», ребята смогли показать свое мастерство.

Сверкающая позолота зала, красивейшие платья и смокинги, чарующая музыка, морозный узор на стеклах и счастливые лица детей. Программу открыл Оркестр волынщиков Москвы — Moscow & District Pipe Band. Гости и участники получили такой заряд позитива, что дальнейшее действо происходило словно в сказке. Именно сказка «Золушка» была взята в основу сценария мероприятия. С ролью самой известной красавицы блистательно справилась участница «Детского Евровидения – 2016» Софья Фисенко. В шикарном платье от бренда Lerede призывала гостей «Встаньте дети, встаньте в круг». Зал аплодировал также юному помощнику Золушки, пажу, роль которого исполнил Никита Жоричев. Свои коллекции одежды предоставили марки Lerede, BearRichi, 10 Muza, Chouppete, Болеро.

Конечно же, не обошлось без сказочных сюрпризов. Как принц нашел свою Золушку? Конечно же, по туфельке! Бренд детской обуви Pablosky представил пару изящных туфелек, которые нашли свою хозяйку из числа юных участниц бала. Да, да, методом «примерки». К слову, танцоры «отбивали каблуки» именно в обуви Pablosky.

Также перед собравшимися выступили солист российских мюзиклов Илья Викторов, певица Лера Туманова, стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума, лауреаты международных конкурсов Даниил Контуашвили, Анастасия Ростовская, Андрей Варламов. Среди гостей присутствовали актрисы Марина Орлова и Наталья Гудкова.

Известный художник Анна Коваль преподнесла свои работы Золушке, юному пажу и ведущему мероприятия Илье Викторову. А кондитерская «Iris Delicia», славящаяся своими изысканными сладостями, подарила детям красивый рождественский торт.

Поддержку мероприятию также оказали компании «Королевская вода», музей-заповедник «Царицыно», кастинг-агентство Нелли Заговора «Фиш Фуд», фирму «Эстель».

Организаторы мероприятия – Благотворительный фонд «Духовное возрождение», Всероссийское fashion-движение «Детские мечты».

Тэги: движение "Детские мечты", детский бал, рождественский бал