В Outlet Village Белая Дача открылся бутик Swatch

Магазин швейцарской часовой марки Swatch открылся в крупнейшем аутлет-центре Москвы Outlet Village Белая Дача. В бутике площадью 166 кв. метра представлены лучшие модели часов для женщин, мужчин и детей за историю бренда со скидками до 70%.

Яркие — с принтами и сменными ремешками из силикона или каучука, классические — однотонные с пластиковым корпусом – часы Swatch легко станут вашим незаменимым спутником на каждый день.

Swatch – эталон швейцарского качества, впервые представивший миру кварцевые часы в пластиковом корпусе в 1983 году. Сегодня продукция бренда является элементом поп-культуры – на счету Swatch многочисленные коллаборации с именитыми художниками, музыкантами, тату-артистами и мультипликационными студиями.

Outlet Village Белая Дача

Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе 8, 4 км от МКАД

Тел.: + 7 (495) 783 0200

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