Кроссовки NIKE AF1 Ultra Flyknit Mid (GS)

15.01.2017 • Шопинг • : 33

В магазинах ROOKIE представлена одежда и обувь для детей и подростков, новые поступления которой происходят регулярно, и первое поступление этого года – кроссовки NIKE AF1 Ultra Flyknit Mid (GS).

Nike-AF1-Flyknit-mid

Первые баскетбольные кроссовки с воздушной подушкой Nike Air произвели переворот как в мире профессионального баскетбола, так и среди любителей уличной разновидности этого спорта, а также представителей хип-хоп культуры по всему миру. Современные кроссовки Air Force 1 сохраняют верность традициям благодаря мягкой амортизации и массивной подошве, а благодаря материалу Flyknit, из которого выполнена эта модель, кроссовки NIKE AF1 Ultra Flyknit Mid стали в два раза легче оригинальной модели. Стоит отметить и дизайн новой модели. Кроссовки выполнены в темно-серых тонах с черными кожаными деталями, благодаря чему отлично впишутся в любой зимний гардероб.

Кроссовки NIKE AF1 Ultra Flyknit Mid (GS) уже можно найти в магазинах ROOKIE в Москве (ТЦ Метрополис) и Санкт-Петербурге (ТЦ Галерея) по цене 8790 рублей.

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