Распродажа в магазинах Deichmann

Во всех 18 российских магазинах Deichmann стартует масштабная распродажа осенне-зимней коллекции женской, мужской и детской обуви и аксессуаров, а также специальная акция – при покупке двух пар обуви, участвующих в распродаже, дополнительная скидка 50% на вторую пару, а трех пар – одна из них бесплатно. В акции участвуют более 1000 моделей.

В рамках акции женские ботильоны в глиттерной обработке, которые не выходят из моды уже несколько сезонов, можно будет приобрести за 1999 рублей, а сумку с бахромой или клатч с пайетками – всего за 799 рублей.

Любители ретро-тематики смогут найти пару элегантных ботинок с квадратным каблуком за 1749 рублей, а фанаты спортивной обуви не пройдут мимо ярких сникеров на массивной платформе за 1299 рублей.

Мужчины и дети тоже не останутся без внимания. Высокие утепленные мужские ботинки из линейки Highland Creek обойдутся в 1999 рублей, а детские сапожки с искусственным мехом – всего в 499 рублей.

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