Распродажа в магазинах Deichmann

16.01.2017 • Акции • : 56

Во всех 18 российских магазинах Deichmann стартует масштабная распродажа осенне-зимней коллекции женской, мужской и детской обуви и аксессуаров, а также специальная акция – при покупке двух пар обуви, участвующих в распродаже, дополнительная скидка 50% на вторую пару, а трех пар – одна из них бесплатно. В акции участвуют более 1000 моделей.

Deichmann-sale-w16

В рамках акции женские ботильоны в глиттерной обработке, которые не выходят из моды уже несколько сезонов, можно будет приобрести за 1999 рублей, а сумку с бахромой или клатч с пайетками – всего за 799 рублей.

Любители ретро-тематики смогут найти пару элегантных ботинок с квадратным каблуком за 1749 рублей, а фанаты спортивной обуви не пройдут мимо ярких сникеров на массивной платформе за 1299 рублей.

Мужчины и дети тоже не останутся без внимания. Высокие утепленные мужские ботинки из линейки Highland Creek обойдутся в 1999 рублей, а детские сапожки с искусственным мехом – всего в 499 рублей.

www.deichmann.com/ru

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest