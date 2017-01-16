Max Mara, аксессуары 2017

Сумка BoBag впервые была представлена на модном показе весны-лета 2017 года – это новая культовая сумка Max Mara.

Источником вдохновения – и имени – для выверенной и рациональной сумки с одной ручкой (и съемной лямкой) BoBag послужила Лина Бо Барди, итальянская интеллектуалка, архитектор и дизайнер, натурализовавшаяся в Бразилии. Бо Барди – ключевая фигура бразильского движения художественного рационализма и неоспоримый первопроходец современной архитектуры, и ее строгое и поэтичное искусство и дизайн оказали сильное влияние на стиль коллекции Max Mara в целом и в особенности этой новой культовой сумки.

Как и некоторые самые известные работы Бо Барди, сумка BoBag отличается основательными и базовыми, но в то же время чувственными объемами, создаваемыми с помощью слегка закругленных линий, подчеркнутых кромкой, обработанной швом внакидку, и изысканной строчкой, которая украшает откидной клапан и элегантную жесткую ручку.

Прикладные детали напрямую вдохновлены стилем стульев, спроектированных Линой Бо Барди для Каса де Видро – самой настоящей стеклянной коробки, погруженной в тропическую растительность, которая стала домом архитектора и ее мужа (владельца галереи Пьетро Мария Барди). Туда до сих пор можно прийти с визитом, поскольку дом стал штаб-квартирой фонда их имени.

Мебель, справедливо считающаяся шедевром истории дизайна, замысел которой родился благодаря интересу Бо Барди к эстетической и поэтической ценности вещей ручной работы и последовавшему за этим стремлению объединить искусство и промышленность, современность и секреты мастерства. Философский подход, который отлично сочетается с собственным наследием Max Mara.

Сумка BoBag, предлагаемая в двух размерах (большой и маленький), выпускается в двух вариантах: один из опойковой кожи (с прошивкой на ручке и клапане), а другой из настоящей оленьей кожи (с прошивкой только на ручке), и в целой палитре цветов в стиле Барди, включая (для сумки из оленьей кожи) цвет необработанной кожи, телесный цвет, цвет воды, черный цвет и цвет гипса; для сумки из опойковой кожи: белый, верблюжий, черный, а также яркий оттенок красного – прямая отсылка к дерзким ярко-красным железобетонным пролетам известного на весь мир MASP, художественного музея Сан-Паулу, одного из культовых сооружений этого города и определенно одной из самых известных работ Бо Барди.

В рекламной кампании аксессуаров Max Mara весна-лето 2017 снова снялась супермодель Джиджи Хадид.

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