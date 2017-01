Объявлены победители проекта Best of Russia 2016

Best of Russia — один из главных ежегодных проектов Центра современного искусства ВИНЗАВОД. Девятый год подряд Best of Russia рассказывает о жизни нашей страны в самых ярких фотографиях. Жюри проекта выбрало 281 работу из более чем 25 000 присланных фотографий в пяти номинациях: «Люди. События. Повседневная жизнь», «Природа», «Архитектура», «Стиль» и специальной теме «Займитесь счастьем», инициированной совместно с официальным партнером проекта — авиакомпанией S7 Airlines.

Победителями стали как начинающие авторы, так и известные фотографы, признанные в российском и международном профессиональном сообществе. Среди них: фотокорреспонденты Михаил Джапаридзе, Нигина Бероева, Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин, Станислав Красильников, блогер Илья Варламов, фотохудожники Михаил Розанов, Андрей Давыдовский, фэшн-фотограф Максим Гагарин, документалист Андрей Шапран и многие другие.

Деревенская картинка, Любовь Фурс

Все работы победителей будут представлены на выставке Best of Russia’16 с 16 февраля по 26 марта 2017 в двух пространствах Центра современного искусства ВИНЗАВОД — Цехе Белого и Цехе Красного.

Члены жюри: публицист, журналист Александр Будберг, старший фоторедактор Журнала Vogue Russia Полина Григорян, дизайнер, плакатист, арт-директор Ostengruppe, Arbeitskollektiv Игорь Гурович, председатель совета директоров фотохолдинга Pro Lab Николай Канавин, руководитель Редакции Фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, фотограф, преподаватель БВШД Татьяна Панова, президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, фотожурналист The New York Times Джеймс Хилл, основатель ресурса 500px.com Евгений Чеботарёв.

Тэги: Best of Russia 2016, конкурс фотографий, фотография, ЦСИ Винзавод