PREMIATA запускает социальную кампанию Diversity

Итальянский премиум-бренд обуви PREMIATA представляет кампанию, пропагандирующую принципы Diversity – международного движения в поддержку равенства и многообразия. В съемке рокерской, откровенно протестной кампании, украсившей собой даже Дуомо, приняли участие мужчины и женщины разного возраста, телосложения, а также расовой и национальной принадлежности.

Откровенно пассионарная кампания итальянского бренда заметно выделяется на фоне коллег, традиционно «играющих» и не выходящих за рамки классического поля семейных ценностей и роскоши. Тем не менее, это не первый подобный опыт PREMIATA: совсем недавно бренд воскресил в классической линейке японских гейш, а в начале 90-х не брезговал гомоэстетикой – тема, на тот момент мало изученная миром «итальянской роскоши и качества».

Кампания снята в поддержку первой, классической линейки бренда, славящегося – опять же – разнообразием моделей: от классических мужских ботинок с неожиданными «фокусами» в виде контрастных вставок и материалов до ультрасовременных женских лодочек на прозрачном каблуке и ботильонов из высококачественной итальянской кожи в авангардистской стилистике Захи Хадид.

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