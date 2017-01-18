adidas представляет коллекцию adidas Football x Gosha Rubchinskiy

adidas Football представляет новый взгляд на высокую моду в новой коллаборации adidas Football x Gosha Rubchinskiy. Известный своим уникальным cтилем, Гоша Рубчинский объединил усилия с adidas для создания особенной коллекции одежды, вдохновлённой современной российской молодёжной культурой.

Коллекция была представлена на показе в здании старинной биржи в Калининграде. Тщательно выбранный город отлично подчёркивает связь коллекции с футболом – именно в Калининграде находятся одни из старейших в России футбольных стадионов, а новая арена примет матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™. По мнению Гоши, это отличная возможность отдать дань уважения adidas – бренду, который по настоящему предан футболу.

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adidas + Gosha Rubchinskiy

adidas + Gosha Rubchinskiy

«Следующие два года очень важны для моей страны, ведь Россия готовится впервые принять Чемпионат мира по футболу FIFA™. Объединив усилия с adidas, я получил возможность рассказать о российской молодёжи миру, создавая одежду, в которой сочетаются моё видение моды и качество лучшей спортивной одежды на рынке», — отметил Гоша.

«Мы давно хотели поработать с Гошей, человеком, который увлечён футболом и молодёжной культурой. Он разделяет приверженность adidas к инновациям и творческому подходу к дизайну, это делает его идеальным партнером, с которым мы вместе будем готовиться к Чемпионату мира по футболу FIFA™. Гоша отлично разбирается в футболе, это становится очевидным, стоит только взглянуть на коллекцию. Мы воодушевлены тем, что наше сотрудничество будет продолжаться и в 2017, и 2018 годах», — прокомментировал Сэм Хенди, вице-президент по дизайну, adidas Football.

Созданная в авторском стиле Гоши Рубчинского, коллекция осень/зима 17 объединяет такие культовые предметы одежды как спортивные костюмы, шарфы и кроссовки, с элементами классического дизайна. Кроме того, линейка дополнена обувью, одеждой и аксессуарами.

Ключевыми моделями стали пуховики adidas Football x Gosha Rubchinskiy; стёганые парки, выполненные в красных или чёрных оттенках с серыми светоотражающими полосками, вязаный джерси; полосатые свитера, доступные в серой, белой и чёрной расцветках; полосатые футбольные майки. Также в коллекции представлены чёрные, белые, красные и серые худи adidas Football x Gosha Rubchinskiy и разнообразные аксессуары, в том числе сумки и кепки. На каждом предмете одежды присутствует название коллекции – «ФУТБОЛ», написанное кириллицей.

Обувь коллекции adidas Football x Gosha Rubchinskiy включает в себя бутсы ACE 16+ SUPER с верхом Primeknit. Они будут доступны в красном, белом и чёрном цветах, каждая модель дополнена серым носком и словами adidas | Gosha на подошве.

Коллекция adidas football x Gosha Rubchinskiy будет доступна в июне 2017 года.

Тэги: Adidas, Гоша Рубчинский, майки, парки, спортивный костюм, спортивный стиль, футбол, худи