Браслеты-конструкторы из Санкт-Петербурга

13 января 2017 г. компания Eye&Fingers представила лимитированную серию браслетов, которые понравятся всем тем, кто стремится обладать нестандартными личными украшениями.

Эти украшения – своеобразные конструкторы, позволяющие, меняя кожаную основу и выбирая разнообразные клипсы, прочно крепящиеся к основе, создать свой личный браслет. Клипсы – это отдельные буквы (латиница и кириллица), цифры, популярные символы. Есть также клипсы в виде отдельных слов, из которых можно составить личный девиз или показать принадлежность к определенному сообществу. Клипсы выполнены из ювелирного сплава и покрыты золотом или серебром на выбор. Возможно матовое или глянцевое покрытие.

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Eye and Fingers

Eye and Fingers

Приятная особенность браслетов — сочетание основы из узорчатой сафьяновой или гладкой кожи модных цветов с необычными, выполненными по запатентованной технологии позолоченными и посеребрёнными клипсами. Гости презентации – стилисты, блогеры, актеры московских театров — перебирали блестящие и матовые клипсы, составляя браслеты, отражающие их личные предпочтения, выбирая значимые слова или литеры и цифры.

Так, гостья — любительница кофе, составила браслет из кожаной базы бархатно-кофейного цвета, дополнив узкой литой золоченой клипсой с надписью «кофе». Другая гостья — стилист –выбрала изящный тонкий браслет черного цвета, надев на него несколько симпатичных клипс — букв и цифр, значимых для нее. Гостья, приехавшая на презентацию из Санкт-Петербурга, составила браслет с клипсами из отдельных слов, получилось — «в Питере жить, пить, любить», нанизав клипсы на длинный узкий браслет, который обвил руку несколько раз.

Гости вечеринки-презентации оценили широкие браслеты — основы сафьянового тиснения, мотивы узоров которых повторялись в объемных клипсах. Повторение узора, тисненного на кожаном браслете-основе и на резной изящной клипсе, надетой на браслет, выглядит очень привлекательно.

Браслеты-конструкторы придуманы и производятся в Санкт-Петербурге по запатентованной технологии компанией «Eye&Fingers». Особенность этих украшений — сочетание кожи отличного качества с золочеными и серебрёнными клипсами ручной полировки. Ассортимент клипс и браслетов-основы очень широкий, что позволяет каждому покупателю создать свое собственное, отражающее его личность или хобби, украшение. Браслеты производятся полностью вручную по оригинальной, изобретенной компанией «Eye&Fingers» технологии, ограниченными сериями. Каждое изделие проходит минимум 20 этапов ручной обработки.

На сегодняшний день компания предлагает 40 вариантов браслетов-основы из кожи модных цветов и множество вариантов самых разнообразных клипс – буквы (кириллица и латиница), цифры, символы, популярные слоганы и цитаты. Таким образом, сложный смысл событий, настроение, пристрастия — вся гамма чувств и переживаний может быть отражена в личном украшении- браслете из Санкт-Петербурга.

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