Лекция Ксении Малич «От северного модерна до эко-дома»

18.01.2017 • Дизайн • : 32

21 января 2017 г. в культурно-образовательном пространстве Охта Lab состоится лекция Ксении Малич «Северный модерн. Особенности национального романтизма в Скандинавии» в рамках курса «Скандинавская архитектура XX века. От северного модерна до эко-дома».

О достоинствах или просчетах архитектуры XX века часто ведут споры, но для скандинавских стран всегда делают исключение. Если дискуссия и касается Скандинавии, то всегда с оговорками. Идеи модернизма в Скандинавии играют ключевую роль на протяжении почти целого века. При этом новая архитектура здесь никогда не выдвигала радикальных манифестов, не требовала революции, не претендовала на сотворение новой Вселенной.

Malich-OxtaLab

Скандинавскому функционализму не были свойственны утопический ригоризм, характерные для немецкого «Баухауза» или советского конструктивизма. Может показаться, что виной всему специфика климатических условий, в которых были вынуждены работать зодчие. Однако история развития местной архитектурной школы показывает, что причин оказалось намного больше. Почему, попытаемся разобраться в новом курсе «Скандинавская архитектура XX века. От северного модерна до эко-дома».

Ксения Малич — искусствовед, историк архитектуры, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, куратор архитектурной программы проекта «Эрмитаж 20/21». Автор и куратор выставок, посвященных истории становления европейских архитектурных школ в XX веке, а также мастерам современной архитектуры («Сантьяго Калатрава. В поисках движения», «Архитектура по-голландски. 1945–2000», «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже», «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»). Автор нескольких десятков научных статей и выставочных каталогов, посвященных вопросам теории архитектуры XIX—XX вв.

21 января, 16:00
Стоимость: 350 руб.

Продажа билетов онлайн: https://okhtalab.timepad.ru/event/424044

Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А, ТРЦ «Охта Молл», 2 этаж

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