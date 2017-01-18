Лекция Ксении Малич «От северного модерна до эко-дома»

21 января 2017 г. в культурно-образовательном пространстве Охта Lab состоится лекция Ксении Малич «Северный модерн. Особенности национального романтизма в Скандинавии» в рамках курса «Скандинавская архитектура XX века. От северного модерна до эко-дома».

О достоинствах или просчетах архитектуры XX века часто ведут споры, но для скандинавских стран всегда делают исключение. Если дискуссия и касается Скандинавии, то всегда с оговорками. Идеи модернизма в Скандинавии играют ключевую роль на протяжении почти целого века. При этом новая архитектура здесь никогда не выдвигала радикальных манифестов, не требовала революции, не претендовала на сотворение новой Вселенной.

Скандинавскому функционализму не были свойственны утопический ригоризм, характерные для немецкого «Баухауза» или советского конструктивизма. Может показаться, что виной всему специфика климатических условий, в которых были вынуждены работать зодчие. Однако история развития местной архитектурной школы показывает, что причин оказалось намного больше. Почему, попытаемся разобраться в новом курсе «Скандинавская архитектура XX века. От северного модерна до эко-дома».

Ксения Малич — искусствовед, историк архитектуры, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, куратор архитектурной программы проекта «Эрмитаж 20/21». Автор и куратор выставок, посвященных истории становления европейских архитектурных школ в XX веке, а также мастерам современной архитектуры («Сантьяго Калатрава. В поисках движения», «Архитектура по-голландски. 1945–2000», «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже», «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»). Автор нескольких десятков научных статей и выставочных каталогов, посвященных вопросам теории архитектуры XIX—XX вв.

21 января, 16:00

Стоимость: 350 руб.

Продажа билетов онлайн: https://okhtalab.timepad.ru/event/424044

Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А, ТРЦ «Охта Молл», 2 этаж

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