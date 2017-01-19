Коллекция нижнего белья Agent Provocateur 2017

19.01.2017 • Шопинг • : 43

Девушка Agent Provocateur в этом сезоне излучает изящность и элегантность, как долгожданная весна, обновляющая природу и пробуждающая чувства. Ее движения пронизаны естественностью и непринужденностью, а ее выбор падает на благородную классику, которая представлена в моделях линии Iconic.

Коллекция Resort 2017 ознаменовала возвращение бандажного комплекта Whitney, соблазнительного купальника Dakotta и грациозной Lyssandra. Несравненный купальник Mazzy, ставший визитной карточкой бренда, разнообразит ваш выбор строгим сочетанием черного и белого.

  • Agent Provocateur
    Agent Provocateur
  • Agent Provocateur
    Agent Provocateur
  • Agent Provocateur
    Agent Provocateur

Не забудьте примерить очаровательную Lorna в новом темно-сливовом цвете, обрамленным розовой окантовкой. Этот комплект стал бестселлером продаж в предыдущих сезонах, чем заслужил право войти в список линии Iconic.

Опережая поступление главной коллекции сезона весна-лето 2017, Agent Provocateur дразнит своих поклонников свежими идеями, воплощенными в моделях Christalina, Madge и Angelica. Эротичная сетка, напоминающая рыболовную сеть, волнообразное кружево и незабываемые жемчужные грезы бесконечно манят к интригам и приключениям. Здесь вы найдете всё для мечты о жарком курорте.

Раскованность и грация, непревзойдённость дизайна, безупречность и комфорт — главные критерии в выборе девушки в стиле Agent Provocateur.

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