Обувь с подогревом эксклюзивно в сети «Эконика»

19.01.2017 • Шопинг • : 24

Технологи бренда «Эконика» разработали модель обуви особенно актуальную для российского климата – это обувь с подогревом. Теперь можно самостоятельно управлять температурой стельки в вашей паре.
Новая эксклюзивная модель универсальна, представлена в базовом черном цвете, что позволит легко сочетать ее с любыми комплектами одежды.

Ekonika_warm

В качестве материала стельки используется инновационный материал Ortholite, имеющий не только красивый внешний вид, но и теплоизоляционные свойства, обеспечивает необходимую вентиляцию и комфорт. Нагревающийся материал стельки состоит из композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью. Это источник инфракрасных волн, способствующих улучшению кровообращения. Высокая прочность и гибкость материала позволяет избежать повреждения в процессе носки.

Обувь с умными стельками управляется с помощью приложения Mi time через Bluetooth. Приложение можно скачать с помощью QR кода в инструкции или с сайта www.ekonika.ru.

Буклет с подробной инструкцией для обуви с подогревом можно найти в коробке.

Инновационная модель обуви с подогревом представлена эксклюзивно в сети «Эконика». Она проста в использовании, безопасна и универсальна, при этом модель выглядит стильно и отвечает самым модным трендам.

www.ekonika.ru

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest