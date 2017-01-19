SERGEY SYSOEV, коллекция весна-лето 2017

Показ SERGEY SYSOEV весна/лето 2017 прошел на подиуме Недели Моды в Москве.

Previous

Next Sergey Sysoev 2017

Sergey Sysoev 2017

Sergey Sysoev 2017

Дизайнер Сергей Сысоев поставил для себя задачу трансформировать русский этнический костюм в лаконичное комфортное платье. За фольклорную составляющую коллекции отвечает бежевый оттенок сурового полотна в комфортных платьях, за русскую имперскую роскошь — сумки из меха овчины и обувь из бархата, за фактор модности – новые тканевые технологии, и деконструктивный архитектурный силуэт.

Дизайнер обращается к русским прикладным техникам — вологодскому кружеву и ручной росписи в стиле Гжель по ткани. «Русская женщина, — говорит Сергей Сысоев, — имеет нарядную душу».

Тэги: Sergey Sysoev, весна-лето 2017, женская мода, мода 2017, платье, Сергей Сысоев