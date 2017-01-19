SERGEY SYSOEV, коллекция весна-лето 2017

19.01.2017 • Российская мода • : 41

Показ SERGEY SYSOEV весна/лето 2017 прошел на подиуме Недели Моды в Москве.

  • Sergey Sysoev 2017
    Sergey Sysoev 2017
  • Sergey Sysoev 2017
    Sergey Sysoev 2017
  • Sergey Sysoev 2017
    Sergey Sysoev 2017

Дизайнер Сергей Сысоев поставил для себя задачу трансформировать русский этнический костюм в лаконичное комфортное платье. За фольклорную составляющую коллекции отвечает бежевый оттенок сурового полотна в комфортных платьях, за русскую имперскую роскошь — сумки из меха овчины и обувь из бархата, за фактор модности – новые тканевые технологии, и деконструктивный архитектурный силуэт.

Дизайнер обращается к русским прикладным техникам — вологодскому кружеву и ручной росписи в стиле Гжель по ткани. «Русская женщина, — говорит Сергей Сысоев, — имеет нарядную душу».

Тэги: , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest