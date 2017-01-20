Утепленные модели женской обуви Alberto Guardiani

20.01.2017 • Шопинг • : 15

Теплые и стильные ботинки – must-have в холодное время года. Этой зимой модели от итальянского бренда Alberto Guardiani станут незаменимыми: лаконичный дизайн моделей позволит создать безупречный образ, удобная колодка обеспечит абсолютный комфорт при ходьбе, а теплая подкладка позаботится о сохранении тепла.

AGuardian-winter1617

Теплые и стильные ботинки, челcи и монки из коллекции Albero Guardiani FW-16-17 – беспроигрышный вариант для зимнего гардероба.

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