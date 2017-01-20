Ювелирная марка Anissa Kermiche в ЦУМе (Москва)

Дизайнер Анисса Кермиш (Anissa Kermiche) и ее одноименный ювелирный бренд за короткое время сумели привлечь к себе внимание общественности и оставить впечатляющий след в ювелирном мире благодаря необычному и эстетически продуманному дизайну украшений. Изделия, начиная от современного жемчуга и заканчивая красивыми серьгами скульптурной формы, принесли уроженке Парижа, дизайнеру Аниссе Кермиш большую популярность в сфере, далекой от ее первоначальной профессии.

Строгое академическое образование в области компьютерной инженерии и информационных технологий не соответствовало активному и бунтарскому характеру Аниссы Кермиш – уже через три года она с головой погрузилась в изучение ювелирного искусства в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина и в почитаемом ювелирном районе Лондона – Хаттон Гарден. Этот смелый шаг завершился впечатляющим запуском коллекции в 2016 году, имевшей головокружительный успех. Главная идея Аниссы Кермиш заключается в создании ювелирных изделий, соответствующих поколению успешных, сильных и ироничных женщин, которых она видит вокруг себя.

Невероятный дизайн серег Paniers Dorés, навеянный формами печенья с предсказаниями, оставшимися на обеденном столе, привлек внимание интеллектуального модного сообщества. За этим последовал целый культ почитания во главе с Леандрой Медин из Man Repeller, журналистом и знаменитым модным блоггером Пандорой Сайкс и Камиллой Шарье, поддерживавшей бренд с самого начала. Ювелирные украшения Anissa Kermiche стали пользоваться популярностью у смелых, провокационных и изысканных женщин и появляться в главных глянцевых изданиях: Vogue, InStyle, Sunday Times Style и Telegraph Luxury. На небосклоне моды взошла новая звезда – Анисса Кермиш, дизайнер родом из Парижа.

Более того, необычный дизайн украшений привлек внимание байеров ведущих ритейлеров, в том числе Net-a-Porter, MatchesFashion.com и Harvey Nichols. Теперь изделия представлены в бутиках и пользуются большим спросом, едва попадая на прилавки. Яркие украшения Anissa Kermishe были также замечены и за рубежом в крупных модных магазинах в Штатах, Европе и на Ближнем Востоке.

Широкая, но в то же время продуманная ювелирная коллекция Anissa Kermishe восхваляет смелых и уверенных в себе женщин и одновременно подчеркивает врожденное чувство женственности благодаря использованию геометрических линий, изгибов и окружностей. Украшения передают двойственность натуры дизайнера; геометрические формы поэтичны, противоречивый дизайн исполнен чувственности и элегантности.

В своей лондонской студии Анисса использует только лучшие драгоценные камни, а технические и творческие навыки позволяют ей вновь и вновь бросать вызов привычному. Покупатели отметили инновационное использование 3D-печати при производстве украшений.

В постоянном поиске пищи для воображения Анисса превращает повседневные формы в то, что она называет «носимым искусством», — лампы становятся серьгами, картины переходят в фактуру, а скульптуры перетекают в линии шейных украшений. Ее коллекции пропитаны любовью к изобразительному искусству: заметны отсылки к работам таких художников как Франсуа Морелле, Александр Колдер и Константин Бранкузи.

Тэги: Anissa Kermiche, Анисса Кермиш, Москва, ЦУМ, ювелирные украшения