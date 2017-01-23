Бизнес-коллекции Samsonite из натуральной кожи

Классические сумки и портфели из натуральной кожи, как хорошее вино, с годами становятся только лучше. Кожаные аксессуары всегда в моде, они символизируют хороший вкус своего владельца, а эта деталь ценится в любой авторитетной компании. Samsonite предлагает четыре деловые линии сумок из кожи.

EquinoxTM – премиальная коллекция кожаных изделий, воплощающих высокое качество и мастерство Samsonite. Концепция линии EquinoxTM основана на столетнем опыте и знании того, как должна выглядеть безупречная сумка из кожи: классическая форма, изысканный внешний вид, удобное отделение для планшета.

Новая линия West HarborTM объединила актуальные тренды и винтаж. Корпус моделей West HarborTM представлен в сдержанных черном и коричневом цветах, а его практичные свойства идеально подходят для работы в движении. Все модели дополнены отделением для планшета или ноутбука и отличаются тщательной проработкой деталей. Сумка из линейки West HarborTM выполнена из телячьей кожи.

SygnumTM – еще одна новинка в бизнес-ассортименте Samsonite. Вдохновленные точными герметичными формами, все модели SygnumTM станут незаменимой частью повседневной жизни делового человека. Основной материал – износоустойчивая мягкая кожа наппа. Внутренняя часть сумок выполнена в контрастных цветах и дополнена мягким отделением для планшета или ноутбука.

Pro-DLX4 LTHTM – самая популярная и продаваемая бизнес-линия Samsonite. Модели Pro-DXL4LTHTM

изготавливаются из воловой кожи наппа. В коллекции удачно объединились функциональность и качественность материалов, из которых выполнена продукция. Стильные и вместительные модели Pro-DLX4 LTHTM обладают самыми высокими характеристиками мягкого багажа.

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