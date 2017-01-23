Woolrich осень-зима 2017/18. Назад к истокам

В рамках мужской недели моды WOOLRICH впервые представили коллекцию обуви. Презентация первой коллекции обуви в истории бренда состоялась на Pitti Uomo 91. Дизайнеры Woolrich взяли за основу ДНК бренда, добавили лучшие характеристики обуви для активного отдыха и представили первую коллекцию WOOLRICH SHOES AW 17/18.

Функциональность, стиль и «Made in Italy» – эти качества отличают все модели обуви WOOLRICH, будь то ботинки для трекинга в горах или прогулок по городу. Есть исключения: HIKER BOOT отлично подойдёт и для того, и другого. Секрет универсальности главной модели коллекции – в инновационной разработке Vibram, компании, которая производит обувь специально для альпинистов. Именно они, по приглашению WOOLRICH, создали подошву, которая гибко приспосабливается к самым разным условиям.

Поклонники WOOLRICH оценят модели, выполненные из ткани Ramar Cloth 60/40 – именно она используется при создании легендарной Arctic parka. Тем, кто выбирает классику, понравятся классические беговые модели, они сделаны из кожи.

Woolrich FW 2017 – Назад к истокам: культовые модели обретают новое прочтение

Мужская коллекция Woolrich осень-зима 2017 разделена на две части. Осенняя коллекция, вдохновлённая Альпами, отсылает к знаковым моделям WOOLRICH всех времён.

Впервые представленная в 1976 году куртка для альпинистов MOUNTAIN JACKET оставалась знаковой моделью бренда на протяжении пятнадцати лет. Будущей осенью её предлагается носить в обновлённой версии – модель стала значительно легче, благодаря использованию материалов Goretex® и Storm System®.

Функциональнее стали классические COMFORT JACKET и COMFORT SHIRT. Обновляя их, дизайнеры позаимствовали ключевые элементы одежды для альпинизма.

Знакомые модели теперь выполнены из шерсти. В основе WOOLRICH WOOL PARKA и MOUNTAIN JACKET – опыт работы бренда с шерстью, насчитывающий несколько столетий. Морозоустойчивая, водонепроницаемая и дышащая, она делает даже спортивные модели элегантными, а значит незаменимыми в мужском гардеробе до наступления холодов.

Зимняя коллекция WOOLRICH начинается с межсезонных моделей, таких как RUDDER JACKET, и утеплённых вещей на пуху – от бомбера EXPIDITION BOMBER до парки EXPLORER PARKA. Эти и другие модели, которые вошли в капсулу Teton – главное технологическое достижение бренда за прошедший сезон.

Но главные изменения произошли с ARCTIC PARKA – эталонной паркой, которая была создана 45 лет назад для работников нефтепровода на Аляске. Она представлена в облегчённом варианте для города – теперь из водонепроницаемого материала и без меховой оторочки.

Место главной модели нового сезона разделяют SHEARLING POLAR PARKA, классическая парка с капюшоном, отороченным овчиной, и TONE-ON-TONE PARKA с деталями-хамелеонами в тон материала.

Парки и бомберы WOOLRICH представлены в благородных цветах – от песочного до глубокого синего оттенков. Впрочем, есть исключения: огненно красный и яркий оранжевый.

Тэги: Pitti Uomo 91, Woolrich, мужская мода, мужская обувь, мужские парки, осень-зима 2017/18