Коллекция сорочек итальянского бренда Marol в бутиках Frame Moscow

За свою полувековую историю Marol установил недосягаемую планку качества, и результат не заставил себя ждать — сорочки Marol считаются вершиной портновского искусства на грани между историей и современностью.

Фабрика Marol — это 25 итальянок, каждая из которых вручную создает определенную деталь идеальной сорочки, будь то выкройка лекал, обшивка петель или даже вырезание пуговиц из перламутровой раковины. Особый штрих — вышивка инициалов: за рекордное время — ровно одну минуту — без помощи трафаретов и заготовок мастерица придает отличительную особенность Вашей рубашке.

Деликатные швы, идеально обработанные края и незаметные стежки — ровно двенадцать на каждый сантиметр — помогают добиться визуальной гармонии, а выглаженные складки и пятиугольные вставки, защищающие швы от разрыва свидетельствуют о мастерски проделанной работе. Сорочка Marol в сложенном виде — объект желания, а на ее обладателе — эталон прекрасного вкуса.

Деловая встреча с партнерами — в сочетании с шерстяным костюмом в клетку, первое свидание — с пальто песочного цвета и классическими джинсами, горнолыжный курорт — с вязаным кардиганом с воротником-шалью — сорочка Marol на ее обладателе — эталон хорошего вкуса. Кроме того, даже в сложенном виде рубашки Marol напоминают музейный экспонат — не забудьте невзначай намекнуть любимой в преддверии праздников.

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