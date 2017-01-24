Лукбук LAROOM весна-лето 2017

Выходя за рамки привычных стандартов, LAROOM пробует новый реалистичный, живой формат съемки с полным погружением в обстановку. Модели, Стефания Маттеаги и Татьяна Иванова, непринужденно позируют, как будто на мгновение отвлекаясь от своих повседневных занятий. Съемка проходила в частной квартире и на набережной Барселоны. Испанскому фотографу Ирене Суарез удалось передать ощущение свободы, романтики и органичной интеграции коллекции в атмосферу солнечного утра в южном городе.

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Laroom 2017

Laroom 2017

Вся палитра от морской пены до лазурно-бирюзовой глади идеально вписывается в интерьеры квартиры и даже контрастирует с мозаикой на полу. Легкие сарафаны и платья-рубашки из струящегося шифона с принтами из морских медуз приобретают новое звучание на фоне моря и теплого песка. Объемные платья, многослойные сарафаны и прозрачные блузы созданы из разнофактурного гипюра, а из шелкового льна выполнены костюмы с кюлотами и укороченными жакетами и платья на каждый день полуприталенных силуэтов.

Арт-директор — Дуся Максимова

MUAH — Naomi Gayoso

Коллекция эксклюзивно поступит в предпродажу в Aizel.ru в конце января. С начала февраля поступит во все точки продаж бренда.

Тэги: Laroom, весна-лето 2017, женская мода