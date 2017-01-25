Первые снимки рекламной кампании MANGO 2017

25.01.2017 • Мода • : 433

Джармушу и не снилось: модели Фредерикке Софи и Мика Арганараз исследуют дикую природу Марокко в кампании MANGO весна-лето 2017. Песчаные дюны и неофутуризм, милитари и богемный шик – противоречия искусно переплетаются в коллекции MANGO.

Mango_s17c

Mango_s17a

В новом сезоне MANGO предлагают неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском, замшевые юбки, шифоновые платья в пол, рубашки свободного кроя из натуральных материалов и многое другое.

www.mango.com

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One Response to Первые снимки рекламной кампании MANGO 2017

  1. Барбадос:
    26.01.2017 в 13:55

    Яв я в в осторге от этой коллекции! Вы меня подстегнули на день Шоппинга на Mango и потом в Riviera Spa отпраздновать все покупки)

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